Gold verliert innerhalb weniger Tage massiv an Wert, auch der Bitcoin bricht ein. Steigende Zinserwartungen in den USA setzen beide Anlageklassen unter Druck.

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Der Goldpreis ist weiter auf Talfahrt. Am Freitag fiel eine Feinunze (31,1 Gramm) im frühen Handel zeitweise um drei Prozent auf 3.514 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit September 2025. Zuletzt erholte sich der Preis leicht auf rund 3.560 Dollar.

Besonders heftig ist der Rückgang der vergangenen Tage: An sieben der letzten acht Handelstage verbilligte sich Gold. Seit dem 9. November verlor das Edelmetall rund 14 Prozent. Vom Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis mittlerweile sogar um 36 Prozent gefallen.

Steigende US-Zinsen belasten Gold

Als wichtigster Grund gelten die Zinserwartungen in den USA. Wegen der anhaltend hohen Inflation rechnen Anleger mit weiteren Leitzinserhöhungen. Ein stärkerer Dollar verstärkt den Druck zusätzlich.

Gold wirft selbst keine Zinsen ab. Werden Anleihen oder Sparanlagen durch höhere Zinsen attraktiver, verliert das Edelmetall im Vergleich dazu an Reiz. Noch im Vorjahr hatte Gold angesichts weltweiter Krisen stark zugelegt.

Bitcoin verliert mehr als die Hälfte seit Rekordhoch

Auch am Kryptomarkt geht es deutlich bergab. Der Bitcoin fiel in der Nacht auf Freitag zeitweise auf knapp 61.200 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli. Zuletzt stabilisierte sich die bekannteste Kryptowährung bei rund 62.000 Dollar.

Der Bitcoin fiel in der Nacht auf Freitag zeitweise auf knapp 61.200 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli. © Getty Images

Auf Wochensicht droht ein Minus von etwa zehn Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin rund 30 Prozent verloren. Vom Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 ist der Kurs inzwischen um etwas mehr als die Hälfte eingebrochen.

Anleger ziehen sich aus riskanten Anlagen zurück

Auch beim Bitcoin gelten die erwarteten US-Zinserhöhungen als Belastungsfaktor: Höhere Zinsen machen andere Anlageformen attraktiver und können die Nachfrage nach riskanteren Investments bremsen.

Trotz der jüngsten Verluste bleibt Bitcoin langfristig eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 ist sein Wert um rund 8.200 Prozent gestiegen. Kurzfristig aber stehen sowohl Gold als auch Kryptowährungen massiv unter Druck.