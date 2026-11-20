Der 29-jährige Niederösterreicher Lorenz Trettenhahn rückt in den Vorstand der Immobilienrendite AG auf. Das Unternehmen will damit die Entwicklung bestehender Gewerbeimmobilien vorantreiben.

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Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Immobilienrendite AG besetzt ihren Vorstand neu. Lorenz Trettenhahn führt das Unternehmen künftig gemeinsam mit Mathias Mühlhofer. Markus Augenhammer wechselt vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Trettenhahn war bereits bei ausgewählten Gewerbeimmobilienprojekten in Niederösterreich als Geschäftspartner mit dem Unternehmen verbunden.

Vom Immobilienhandel zur Projektentwicklung

Trettenhahn begann mit 18 Jahren, mit Immobilien zu handeln. Später spezialisierte er sich darauf, bestehende Gebäude weiterzuentwickeln, Flächen durch Nachverdichtung besser zu nutzen und den Wert der Objekte zu steigern. Sein Ansatz reicht vom Ankauf über die Planung und den Umbau bis zur Vermarktung.

2024 erwarb Trettenhahn ein Bauunternehmen mit rund 80 Beschäftigten. Darin sieht er angesichts hoher Baukosten einen Vorteil. "Dadurch sanieren und bauen wir deutlich günstiger als die Konkurrenz", sagt Trettenhahn.

Leerstehende Gewerbeobjekte im Fokus

Mit Trettenhahns Einstieg will die Immobilienrendite AG mehr Projekte umsetzen. Mühlhofer setzt dabei auch auf das Netzwerk seines neuen Vorstandskollegen. "Sein Einstieg ermöglicht uns, die Schlagzahl unserer Projekte noch einmal deutlich zu erhöhen", sagt Mühlhofer.

Im Mittelpunkt stehen weiterhin leerstehende Gewerbeimmobilien, die saniert und für neue Nutzungen adaptiert werden sollen. Auch Neubauten oder Erweiterungen im Gewerbebereich hält Mühlhofer für möglich.