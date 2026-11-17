Ein unentdecktes Leck kann teuer werden. Immometric, ein gemeinsames Unternehmen von Attensam und Sturm Energie, überwacht den Wasserverbrauch und macht Auffälligkeiten sichtbar.

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Ein rinnender Spülkasten, ein undichtes Ventil oder eine schleichender Wasserrohrbruch: Schon kleine Defekte können beträchtliche Wasserverluste verursachen. Geht dauerhaft ein Liter pro Minute verloren, summiert sich das auf rund 525.000 Liter jährlich. Laut Wiener Tarif für 2026 von 4,76 Euro pro Kubikmeter entspricht das etwa 2.500 Euro. Hinzu kommen mögliche Folgeschäden durch feuchte Wände oder Schimmel. Besonders lange kann Wasserverlust im Außenbereich verborgen bleiben: Bei undichten Gartenleitungen oder Bewässerungsanlagen versickert das Wasser im Boden, ohne sichtbare Spuren im Gebäude zu hinterlassen.

Bestehende Wasserzähler digital ablesen

Hier setzt IMMOMETRIC mit seinem "Smarten Wassermonitoring" an. Das von Hausbetreuungsunternehmen Attensam und Energiedienstleister STURM ENERGIE gegründete Unternehmen lässt auf dem bestehenden Wasserzähler ein intelligentes Ablesegerät montieren. Dieses erfasst laufend die Durchflussmenge und übermittelt die Werte laut Anbieter in Echtzeit verschlüsselt per Funk an eine Software.

Dadurch lassen sich ungewöhnliche Nachtverbräuche, dauerhaft erhöhte Durchflussmengen und andere auffällige Verbrauchsmuster erkennen. Registriert der Hauptwasserzähler etwa einen hohen Durchfluss, obwohl im Haus kaum Wasser benötigt wird, kann das auf eine undichte Stelle hindeuten. Wo genau sich diese befindet, muss anschließend abgeklärt werden.

Früh erkennen, Folgeschäden begrenzen

Michael Hackl und Nikolaus Sturm, Geschäftsführung IMMOMETRIC (v.l.n.r.) © IMMOMETRIC

Früh erkennen, Folgeschäden begrenzen

"Gerade in Gebäuden ist die frühzeitige Erkennung entscheidend: Ein über Monate unentdecktes Leck verursacht nicht nur unnötige Wasserkosten, sondern kann massive Folgeschäden auslösen – von feuchten Wänden über Schimmelbildung bis hin zu Schäden in angrenzenden Einheiten", erklärt IMMOMETRIC-Geschäftsführer Michael Hackl.

Ein Beispiel aus einem Wiener Mehrparteienhaus schildert Geschäftsführer Nikolaus Sturm: "Bereits vier Tage nach Inbetriebnahme konnten wir einen Wasserschaden erkennen, der nach erster Einschätzung bereits seit rund einem Quartal bestanden hatte. Der entstandene Schaden belief sich auf rund 50.000 Euro."

Durch die Erkennung habe weiterer Schaden begrenzt werden können, so Sturm. Das Monitoring soll damit helfen, Wasserverluste früher sichtbar zu machen und ein rasches Einschreiten zu ermöglichen.

Die Installation erfolgt in Abstimmung mit den regionalen Wasserwerken. IMMOMETRIC übernimmt das Monitoring, die laufende Analyse sowie die regelmäßige Wartung und Betreuung der dafür erforderlichen Infrastruktur. www.immometric.at