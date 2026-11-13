Microsoft-Ausfall: "Dramatische Konsequenzen möglich"

Der Microsoft-Ausfall hat Millionen Menschen betroffen. Ein Experte spricht zu den dramatische Konsequenzen, die solche Ausfälle haben können.

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Keine Mails, keine Teamsitzungen, fehlende Kalendereinträge und keine Bestellungen, wenn diese via Mail abgewickelt werden. Ab Donnerstag begann das Chaos pur bei Microsoft.

Der Unternehmer, Wirtschaftskammer-Experte und IT-Profi Rüdiger Linhart hat mit oe24 über den Microsoft-Ausfall gesprochen.

oe24: Was ist alles betroffen und warum? Rüdiger Linhart: Es sind Mail, Teams – eigentlich alle Microsoft-365-Produkte – betroffen. Kalender funktionieren nicht, Mails, Bestellungen, Videokonferenzen via Microsoft Teams, SharePoint sind teils ausgefallen.

Da sieht man mal, wie abhängig wir mittlerweile alle von einzelnen, wenigen Betreibern sind.

“Es sollte ein Aufruf sein, mehr für unsere digitale Souveränität zu tun, denn ein Ausfall eines einzigen Betreibers hat dramatische Konsequenzen” Rüdiger Linhart

oe24: Wo war es besonders schlimm? Linhart: Besonders schlimm war es in Australien, die in der Zeit einige Stunden vor uns sind. Dort war der Ausfall der Microsoft-Server auf dem Höhepunkt. Sogar die Regierung hat Probleme bekommen, kritische Infrastruktur war betroffen. Wo früher alles kleinteiliger war – jedes Unternehmen einen eigenen Mailserver betrieben hat –, verlässt man sich jetzt auf einige große Anbieter, und das kann eben dramatische Folgen haben.

Rüdiger Linhart ist Spartenobmann-Stellvertreter der Sparte IC (Information und Consulting) der Wirtschaftskammer Wien. Er ist Unternehmer und IT-Profi © Rüdiger Linhart (C) Foto Weinwurm

oe24: Was ändert sich durch KI? Linhart: Durch KI werden diese Ausfälle nicht unbedingt schlimmer werden, aber häufiger - weil man sie eben in einer höheren Geschwindigkeit ausführt und auch massiv gleichzeitig, wenn tausende Agenten im Einsatz sind.

oe24: Wie kann man sich vorbereiten auf weitere, mögliche Störfälle? Linhart: Gerade in der aktuellen Zeit ist es für den einzelnen Unternehmer und die einzelne Unternehmerin schwer immer am Ball zu bleiben. Deswegen braucht es jedenfalls den Kontakt zum persönlichen IT-Berater, um präventiv zu wirken und im Fall des Falles schnell Alternativprozesse in Kraft setzen zu können.

Zur Person

Rüdiger Linhart ist Spartenobmann-Stellvertreter der Sparte IC (Information und Consulting) der Wirtschaftskammer Wien. Er ist auch Berufsgruppensprecher der Wiener IT-Dienstleister:innen in der Fachgruppe UBIT.

Unternehmerisch tätig ist er als Geschäftsführer der ALLDATA IT-Systeme GmbH & Co KG: Systemhaus und IT-Komplettdienstleister.

Und als Geschäftsführer der BISCON Consulting GmbH mit Beratung rund um Informationssicherheit, Cybersicherheit und NIS2.