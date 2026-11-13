Tanker in der Straße von Hormus explodiert

Den vierten Tag in Folge meldet die iranische Revolutionsgarde schwere Explosionen an Handelsschiffen. Diesmal traf es einen riesigen Flüssiggastanker – er soll auf eine Seemine gefahren sein.

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Die Lage in der strategisch wichtigen Straße von Hormus spitzt sich zu. Wie die iranische Revolutionsgarde am Freitagmorgen mitteilte, ist ein Gastankschiff in der Meerenge auf eine Seemine gelaufen und explodiert.

Seit Sonntag ist es damit iranischen Armeeangaben zufolge an mindestens zwölf Öltankern und einem Gastankschiff zu Explosionen gekommen.

US-Soldaten beobachten die Lage und die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Iraner legen weiterhin Seeminen

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten die Streitkräfte des Iran mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.

Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier.

Dennoch scheint es den Streitkräften des Iran zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen. Diese werden iranischen Angaben nach entweder mit Schnellbooten ausgelegt oder mit Raketen in die Meerenge geschossen.