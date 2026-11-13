Russell Brands Ex unter Tränen: "Bis mein Zahnfleisch blutete"

In einer neuen Netflix-Dokumentation spricht Jordan Martin erstmals öffentlich über ihre frühere Beziehung mit Russell Brand. Der britische Comedian soll sie unter anderem so lange zum Zähneputzen gezwungen haben, bis ihr Zahnfleisch blutete.

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In der Dokumentation "Russell Brand: Open Secret" erinnert sich Martin an eine sechsmonatige Beziehung mit dem Schauspieler. Sie war damals 26 Jahre alt und hatte sich gerade von ihrem Mann getrennt. In dieser Phase habe sie sich besonders verletzlich gefühlt.

Eine besonders verstörende Erinnerung betrifft ihre Zahnpflege. Brand habe immer wieder verlangt, dass sie sich die Zähne putze. Doch selbst das habe ihm nicht gereicht. "Er wollte, dass ich anonym schmecke und nichts Vertrautes an mir habe", erzählt Martin. Er habe ihr dabei zugesehen, wie sie sich so lange die Zähne putzte, bis ihr Zahnfleisch blutete.

Sie beschreibt das Verhalten als Teil eines kontrollierenden und demütigenden Umgangs.

Ex erhebt Vorwürfe wegen sexuellen Übergriffs

In der Dokumentation berichtet Martin außerdem von einem sexuellen Übergriff. Die Situation habe sich in einem Hotelzimmer abgespielt. Zuvor habe sie vor der Tür mit einer Person telefoniert, mit der sie vor Brand eine Beziehung hatte. Es sei darum gegangen, eine Tasche abzuholen, die noch bei Brand gewesen sei.

Dieser sei eifersüchtig geworden, habe ihr das Handy aus der Hand gerissen und es zerstört, schildert Martin. Als sie anschließend in ein Zimmer gegangen sei, sei Brand ihr gefolgt.

Die Aussagen werden in der Netflix-Dokumentation nur wenige Tage nach dem Gerichtsurteil gegen Russell Brand bekannt. © Anadolu via Getty Images

"Er kam herein, sagte nichts. Er steckte die Hand vorn in meine Jeans. Er führte einen Finger ein und ging dann wieder", erzählt sie unter Tränen. Sie habe den Vorfall damals nicht gemeldet und auch niemandem davon erzählt. Heute empfinde sie Mitleid mit ihrem damaligen Ich. Brand habe eine derart überwältigende Präsenz gehabt, dass sie sich neben ihm immer klein gefühlt habe.

Russell Brand zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt

Die Aussagen werden in der Netflix-Dokumentation nur wenige Tage nach dem Gerichtsurteil gegen Russell Brand bekannt. Am 5. November wurde der 51-Jährige in London in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen.

Am 9. November folgte das Strafmaß: Brand wurde zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Britische Medien berichten zudem, dass eine mögliche Verlegung aus dem Londoner Gefängnis Wandsworth in die Hochsicherheitsanstalt Wakefield geprüft wird.

© Netflix

Die neue Dokumentation "Russell Brand: Open Secret" beleuchtet die Vorwürfe gegen den Comedian und lässt neben Jordan Martin weitere Frauen zu Wort kommen.