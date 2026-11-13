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Schwere Unwetter in Italien: Dörfer abgeschnitten und Evakuierungen

Anton Petricevic
von
Hochwasser unter einer Brücke nach Unwetter in Italien, Einsatzkräfte sind vor Ort.
© X/ vigilidelfuoco
Extremwetter und sintflutartige Regenfälle haben in weiten Teilen Nord- und Mittelitaliens schwere Verwüstungen, Erdrutsche sowie Sturzfluten verursacht. Besonders in der Toskana und in Ligurien mussten zahlreiche Menschen evakuiert werden, während Ortschaften von Schlammmassen von der Außenwelt abgeschnitten wurden.
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Wie das nationale italienische Zivilschutzzentrum (Dipartimento della Protezione Civile) mitteilt, ist ein massives atlantisches Tiefdruckgebiet für die verheerenden Niederschläge der vergangenen Tage verantwortlich.

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Die feuchten Luftmassen trafen mit voller Wucht auf die italienische Halbinsel und brachten binnen kürzester Zeit Regenmengen, die die Böden nicht mehr aufnehmen konnten:

  • Minucciano: Innerhalb von nur 36 Stunden prasselten mehr als 350 Millimeter Regen nieder, woraufhin der Fluss Serchio über die Ufer trat und wichtige Straßenverbindungen meterhoch überflutete.
  • Provinz Massa-Carrara: Ein massiver Erdrutsch schnitt am Freitag den hoch gelegenen Weiler Casette komplett von der Umwelt ab. Über 50 Bewohner sind dort nach Berichten des Senders RaiNews vollständig isoliert.
  • Massa: Rund 100 Bürger mussten wegen der akuten Fluten ihre Wohnungen fluchtartig verlassen und wurden von den Behörden provisorisch in einer Turnhalle einquartiert.
  • Behörden-Warnung: Für große Teile der nordwestlichen Toskana war zunächst die höchste Alarmstufe Rot in Kraft, ehe sie von den Meteorologen vorsichtig herabgestuft werden konnte.

Dramatische Rettungseinsätze in Ligurien

Nicht minder dramatisch stellt sich die Lage in der benachbarten Region Ligurien dar, wo Erdmassen und Schlamm ganze Straßenzüge erfassten. Rettungskräfte und mutige Passanten mussten in mehreren Ortschaften unter Lebensgefahr eingreifen:

  • Vezzano Ligure: Schlammlawinen rissen mehrere Pkw mit sich, in denen sich noch verängstigte Insassen befanden. Ein Augenzeuge schilderte im TV-Sender RaiNews dramatische Szenen: "Ich habe die Scheibe eingeschlagen, um eine Frau zu retten."
  • Ventimiglia: Nahe der Küstenstadt gerieten 19 Personen unter einer Eisenbahnbrücke in eine lebensgefährliche Falle der ansteigenden Wassermassen und mussten von Einsatzkräften geborgen werden.
  • Dauereinsatz: Allein in den Provinzen La Spezia und Massa-Carrara rückten die Feuerwehren zu mehr als 130 Notfalleinsätzen aus, um Keller auszupumpen, Straßen freizuräumen und Eingeschlossene zu versorgen.

Alarmstufe Orange gilt für fünf Regionen

Obwohl die stärksten Regenschauer allmählich an Intensität verlieren, bleibt das Gefahrenpotenzial enorm hoch. Durch die vollkommen aufgeweichten Berghänge drohen in den kommenden Tagen weitere Murenabgänge und verzögerte Nachrutschungen.

Der italienische Zivilschutz hält deshalb für fünf Regionen weiterhin die zweithöchste Warnstufe Orange aufrecht:

  • Toskana
  • Ligurien
  • Emilia-Romagna
  • Latium
  • Umbrien

Fazit und Ausblick für die Krisengebiete

Die Rettungsorganisationen konzentrieren sich nun darauf, blockierte Zufahrtswege zu den isolierten Weilern freizuschaufeln und Notversorgungen aufzubauen. Für die Menschen in den Evakuierungsunterkünften sowie in den abgeschnittenen Ortschaften beginnt das bange Warten auf eine dauerhafte Wetterberuhigung, während Geologen die Stabilität der durchnässten Berghänge begutachten.

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