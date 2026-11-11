Erstickungsgefahr
Finger weg! Tonies ruft Helene-Fischer-Figur zurück!
Tonies warnt alle Eltern und Erziehungsberechtigte vor der Figur "Helene Fischer und die schönsten Kinderlieder". Der Tonie mit der Artikelnummer 11003054 wird zurückgerufen, da sich beim Gebrauch Kleinteile lösen können, von denen eine Erstickungsgefahr ausgeht.
Kindersicher aufbewahren
Eltern werden ersucht, die beliebte Figur ab sofort außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren, sie nicht mehr zu verwenden und an den Hersteller zu retournieren.
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Hinweise geprüft
Nach dem Einlangen erster Hinweise überprüfte Tonies das Fehlerbild und kam dank seiner umfangreichen Qualitätssicherung zu dem Schluss, dass die Produktion und Auslieferung der Figur sofort gestoppt wird. Außerdem wurde der Rückruf eingeleitet. Andere Tonie-Figuren sind nicht betroffen.
Für eine Erstattung oder einen Austausch werden Kundinnen und Kunden gebeten, Kontakt mit ihrem Händler oder mit Tonies aufzunehmen. Hier geht's zum Support! Wenn du die Figur "Helene Fischer und die schönsten Kinderlieder" besitzt, kannst du zwischen einer Erstattung des Kaufpreises oder einem Ersatz in Form einer anderen verfügbaren Figur wählen. Für dich fallen keine Rücksendekosten an.
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