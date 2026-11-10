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Sturzfluten

400 Liter Regen! Mega-Unwetter an der Adria

Online Redaktion
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Ein Mann trägt eine Liege über einen überfluteten Strand bei grauem Himmel in Cervia, Italien.
© Getty Images (Symbolbild)
Ein Unwettertief über dem Golf von Genua führt massenhaft feuchte Luft zu den Küsten Italiens und des Balkans. Bis Sonntag drohen gebietsweise extreme Regenmengen und Überflutungen.
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Besonders betroffen ist Kroatien: Im Bergland hinter Rijeka werden Spitzenwerte von über 400 Litern pro Quadratmeter erwartet, in Rijeka selbst rund 360 Liter. In Podgorica (Montenegro) sind etwa 300 Liter vorhergesagt, in Triest, Mostar und La Spezia 180 bis 190 Liter.

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Da Küstengebirge die Wolken stauen, prallen die enormen Wassermassen in heftigen Schüben herab. Dies erhöht die Gefahr von Sturzfluten, überlaufenden Bächen und Erdrutschen drastisch, erklärt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung im Münchner Nachrichtenportal "merkur.de".

Hinweise für Urlauber bis Sonntag

  • An der italienischen Riviera, in Istrien, an der Kvarner-Bucht und in Montenegro ist auf Küstenstraßen und Pässen mit Sperrungen durch Schlamm und Steinschlag zu rechnen.
  • Südwinde und hoher Wellengang können Fährverbindungen lahmlegen; in den Cinque Terre drohen Zugausfälle und gesperrte Wanderwege.
  • Meiden Sie Unterkünfte an Bächen oder steilen Hängen, verschieben Sie Bergtouren und beachten Sie lokale Unwetterwarnungen.

Laut dem Wetter-Experten Dominik Jung bleibt in den betreffenden Regionen die Lage bis Sonntag "brandgefährlich".

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