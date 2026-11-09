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Immer mehr Fälle

Plötzliche Pannen nach dem Tanken - Experten warnen

Gerhard Kopcsa
von
Hand greift nach Zapfpistole
© mikemobil2014 - stock.adobe.com
Immer mehr Autos bleiben in Südtirol kurz nach dem Tanken liegen. Die Verbraucherzentrale rät zu schnellem Handeln und wichtigen Beweisen.
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Nach dem Tanken geht nichts mehr: In Südtirol häufen sich derzeit die Fälle, in denen Fahrzeuge kurz nach dem Tankstopp mit Startproblemen, Leistungsverlust oder einem stillstehenden Motor liegen bleiben. Das berichtet das Portal "Focus online" unter Berufung auf die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS).

"Zeitgleich mit dem Anstieg der Diesel- und Benzinpreise"

"Seit einigen Wochen, zeitgleich mit dem Anstieg der Diesel- und Benzinpreise, haben die Meldungen an die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) über schwerwiegende Probleme und Schäden an Fahrzeugen, die unmittelbar nach dem Tanken auftraten, stark zugenommen", schreibt die VZS auf ihrer Homepage.

Pannen nach dem Tanken

Die gemeldeten Fälle in Südtirol folgen einem klaren Muster. Die betroffenen Autos streiken nur wenige Kilometer nach dem Tanken und müssen abgeschleppt werden. Eine gemeinsame Ursache konnten die Verbraucherschützer bisher jedoch nicht ausmachen. Autofahrer können die Probleme demnach nicht im Voraus erkennen.

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Beweise für Ansprüche sichern

Um spätere Ansprüche geltend machen zu können, empfiehlt die Verbraucherzentrale Südtirol, grundsätzlich bargeldlos zu bezahlen und stets einen Beleg zu verlangen. Das gilt auch für Selbstbedienungs- und Automaten-Zapfsäulen, an denen die Quittung oft aktiv während des Bezahlvorgangs angefordert werden muss.

Wichtige Schritte bei Defekten

Treten die Probleme kurz nach dem Tankstopp auf, sollten Betroffene möglichst viele Beweise sichern. Dazu gehören eine Kraftstoffprobe sowie ein schriftlicher Werkstattbericht. Die Werkstatt sollte darin festhalten, welche Defekte festgestellt wurden und ob der Kraftstoff Auffälligkeiten wie Wasser oder Verunreinigungen aufweist. Auch sämtliche Rechnungen für Abschleppen, Fehlersuche und Reparatur müssen aufbewahrt werden.

Schaden schriftlich melden

Die Verbraucherzentrale rät Betroffenen, den Vorfall sowohl dem Tankstellenbetreiber als auch dem zuständigen Mineralölkonzern schriftlich mitzuteilen. Das Schreiben sollte die genaue Tankstelle, die Kraftstoffart, die getankte Menge, die Zahlungsart sowie eine genaue Beschreibung des Schadenslaufs enthalten. Für einen rechtssicheren Nachweis empfiehlt sich der Versand per Einschreiben mit Rückschein oder in Italien alternativ eine zertifizierte E-Mail.

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