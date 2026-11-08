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Selbst entzündet

Technischer Defekt: Hybridauto fing Feuer

Online Redaktion
Marlene Kovacs
von und
Ausgebranntes Hybridauto mit aufsteigendem Rauch, Feuerwehrleute im Hintergrund.
© Feuerwehr Hermargor
Der Wagen brannte vollständig aus. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.
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Ein brennendes Hybridauto sorgte in der Nacht auf Sonntag in St. Stefan im Gailtal für einen Großeinsatz. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Wirtschaftsgebäude gerade noch verhindern.

Auto entzündet sich plötzlich

Gegen 23.45 Uhr dürfte sich der Wagen aufgrund eines technischen Defekts selbst entzündet haben. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte den Rauch und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Mehrere Feuerwehren rückten an und bekämpften den Brand. Ein Gebäude wurde durch die Flammen beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Feuerwehrleute löschen nachts ein brennendes Hybridauto vor einem Gebäude in Hermagor.
Das Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude galt es zu verhindern. © Feuerwehr Hermargor

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Wrack kam ins Wasserbad

Für das Hybridauto kam jede Hilfe zu spät: Es wurde völlig zerstört. Doch auch nach den Löscharbeiten blieb Vorsicht geboten. Eine Fachfirma hob das Wrack deshalb in einen speziellen, mit Wasser gefüllten Container. Damit sollte sichergestellt werden, dass das Fahrzeug vollständig abgekühlt wird und sich nicht erneut entzündet.

Feuerwehr löscht in dichten Rauch gehülltes brennendes Auto vor einem Gebäude bei Nacht.
Einsatzkräfte löschen den Brand. © Feuerwehr Hermargor

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein möglicher Großbrand verhindert werden. Die benachbarten Wirtschaftsgebäude blieben weitgehend verschont.

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