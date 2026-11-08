Selbst entzündet
Technischer Defekt: Hybridauto fing Feuer
Ein brennendes Hybridauto sorgte in der Nacht auf Sonntag in St. Stefan im Gailtal für einen Großeinsatz. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Wirtschaftsgebäude gerade noch verhindern.
Auto entzündet sich plötzlich
Gegen 23.45 Uhr dürfte sich der Wagen aufgrund eines technischen Defekts selbst entzündet haben. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte den Rauch und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Mehrere Feuerwehren rückten an und bekämpften den Brand. Ein Gebäude wurde durch die Flammen beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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Wrack kam ins Wasserbad
Für das Hybridauto kam jede Hilfe zu spät: Es wurde völlig zerstört. Doch auch nach den Löscharbeiten blieb Vorsicht geboten. Eine Fachfirma hob das Wrack deshalb in einen speziellen, mit Wasser gefüllten Container. Damit sollte sichergestellt werden, dass das Fahrzeug vollständig abgekühlt wird und sich nicht erneut entzündet.
Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein möglicher Großbrand verhindert werden. Die benachbarten Wirtschaftsgebäude blieben weitgehend verschont.
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