Mysteriöser Leichenfund in Keller: Wer kennt diesen Mann?

Noch immer ist die Identität des Toten, der in einem Wiener Keller gefunden wurde, ungeklärt. Der Mann soll vor mindestens 25 Jahren Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein.

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Der Fund einer männlichen Leiche in Wien gibt der Polizei weiterhin große Rätsel auf: Am 16. April 2024 wurde bei Sanierungsarbeiten im Keller eines Mehrparteienhauses im 5. Bezirk der Tote entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die stark verweste Leiche wies Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen auf, die von einem möglichen Abwehrkampf stammen dürften. Doch die Identität des Mannes ist bis heute nicht geklärt. Er dürfte bereits vor 25 Jahren verschwunden sein, also in dem Keller liegen.

Deshalb wurde das Gesicht des Toten gerichtsmedizinisch rekonstruiert. Die Polizei hofft damit auf entscheidende Hinweise.

Ermittler setzen auf neue Bilder

Trotz internationaler Zusammenarbeit und umfangreicher Datenbankabgleiche konnte die Identität des Mannes bislang nicht festgestellt werden. Auch veröffentlichte Fotos seiner Kleidung brachten keinen Durchbruch. Nun gibt es neuen Ansatz: Gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien erstellten Gerichtsmediziner eine Gesichtsrekonstruktion. Sie soll zeigen, wie der Unbekannte ausgesehen haben könnte. Das Bild ist allerdings keine exakte Wiedergabe seines tatsächlichen Gesichts.

Polizei hofft auf entscheidenden Hinweis

Besonders brisant: Nach Einschätzung der Ermittler könnte der Mann bereits vor rund 25 Jahren verschwunden sein. Deshalb richtet sich der Aufruf an alle, die den Abgebildeten erkennen oder Hinweise zu einem damaligen Vermisstenfall haben. Auch Beobachtungen zur veröffentlichten Kleidung könnten entscheidend sein. Die Polizei hofft nun auf neue Hinweise, um das Schicksal des unbekannten Toten endlich aufzuklären.

Informationen zum Leichnam

Der Leichnam soll seit etwa 25 Jahren an der Örtlichkeit vergraben ge wesen sein. Dies konnte durch umfangreiche kriminaltechnische und wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt werden.

• Beim Opfer handelte es sich um einen etwa 170 cm großen, zum da maligen Zeitpunkt etwa 30 Jahre alten, schlanken Mann.

• Das unbekannte Opfer wies ein einwandfreies Gebiss auf. • Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Person höchstwahrschein lich aus dem nordafrikanischen Bereich (wahrscheinlich aus Ägypten) stammt.

Sachdienliche Hinweise werden (auch anonym) direkt beim Landeskriminal amt Wien unter 01-31310-33800 erbeten und in jeder Polizeidienststelle ent gegengenommen.