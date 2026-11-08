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Wassermangel

Dürre im Sommer: Christbäume werden knapp

Phillip Platzer
von
Vater und Kind tragen einen verpackten Weihnachtsbaum zwischen Tannenbäumen und lachen fröhlich.
© Getty Images
Die Dürre im Sommer führt zu großen Verlusten bei Jung-Bäumen. Dadurch wird das Angebot an Christbäumen in Zukunft sinken und die Bäume werden teurer.
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Der heurige Wassermangel zeigt bei den Christbäumen spürbare Folgen für die Zukunft. Da viele Jung-Bäume durch die Dürre eingegangen sind, wird das Angebot an Tannen schrumpfen. Diese Entwicklung wirkt sich direkt auf die Preise aus, wodurch Christbäume teurer werden.

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Ausfälle führen zu sinkendem Angebot

Erste spürbare Auswirkungen der Ausfälle erwarten Experten in etwa fünf Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Angebot spürbar sinken, da die jetzt eingegangenen Jung-Bäume auf dem Markt fehlen werden.

Mangel bei zimmerhohen Tannen droht

Ein Mangel speziell bei den zimmerhohen Tannen dürfte sich erst in etwa zehn Jahren bemerkbar machen. Bis die langfristigen Folgen des aktuellen Wassermangels voll durchschlagen, dauert es aufgrund des Wachstumsprozesses der Bäume dementsprechend lange.

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