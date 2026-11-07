Letzte Chance
Wintersperre: DIESE wichtige Alpenstraße ist ab heute dicht
Die Timmelsjoch-Hochalpenstraße verbindet das Ötztal in Tirol mit dem Passeiertal in Südtirol. Am Sonntag, 8. November, ist die Strecke noch von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Danach tritt die Wintersperre in Kraft.
Die Passstraße liegt auf bis zu 2.509 Metern Seehöhe. Aufgrund der exponierten Lage ist sie nur wenige Monate im Jahr befahrbar. Wann sie im kommenden Frühjahr wieder öffnet, hängt von der Schneelage und den Witterungsbedingungen ab.
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Weitere Passstraßen bereits gesperrt
Das Timmelsjoch ist nicht die einzige Alpenstraße, die bereits in der Winterpause ist. Auch die Großglockner-Hochalpenstraße, die Nockalmstraße, die Malta-Hochalmstraße und der Sölkpass sind für den Verkehr gesperrt.
Am Montag, 9. November, folgt der Staller Sattel zwischen Osttirol und Südtirol. Dort beginnt die Wintersperre um 8 Uhr.
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