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Wintersperre: DIESE wichtige Alpenstraße ist ab heute dicht

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Autofahrer müssen sich auf eine weitere Straßensperre einstellen: Das Timmelsjoch zwischen Tirol und Südtirol geht in die Winterpause. Ab Sonntagabend ist die wichtige Passverbindung für den Verkehr geschlossen.
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Die Timmelsjoch-Hochalpenstraße verbindet das Ötztal in Tirol mit dem Passeiertal in Südtirol. Am Sonntag, 8. November, ist die Strecke noch von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Danach tritt die Wintersperre in Kraft.

Die Passstraße liegt auf bis zu 2.509 Metern Seehöhe. Aufgrund der exponierten Lage ist sie nur wenige Monate im Jahr befahrbar. Wann sie im kommenden Frühjahr wieder öffnet, hängt von der Schneelage und den Witterungsbedingungen ab.

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Weitere Passstraßen bereits gesperrt

Das Timmelsjoch ist nicht die einzige Alpenstraße, die bereits in der Winterpause ist. Auch die Großglockner-Hochalpenstraße, die Nockalmstraße, die Malta-Hochalmstraße und der Sölkpass sind für den Verkehr gesperrt.

Das Timmelsjoch ist nicht die einzige Alpenstraße, die bereits in der Winterpause ist. © De Agostini via Getty Images

Am Montag, 9. November, folgt der Staller Sattel zwischen Osttirol und Südtirol. Dort beginnt die Wintersperre um 8 Uhr.

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