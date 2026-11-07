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Forstunfall in OÖ

Schreie nach Knall: 34-Jähriger stürzt mit Traktor 30 Meter ab

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© Getty Images/iStockphoto
Ein lauter Knall, dann Schreie: Bei Forstarbeiten in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. Ein 34-Jähriger kam mit seinem Traktor vom Forstweg ab und stürzte einen steilen Hang hinunter. Sein Vater alarmierte die Rettung.
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Der 34-Jährige war gegen 9 Uhr mit dem Traktor auf einem schmalen Forstweg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und vom Weg abkam. Das Fahrzeug stürzte daraufhin zwischen 20 und 30 Meter einen steilen Hang hinunter.

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Sein Vater hörte den lauten Krach und kurz darauf die Schreie seines Sohnes. Er setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Feuerwehr brachte Verletzten zum Rettungsauto

Der 34-Jährige erlitt bei dem Absturz schwere Verletzungen. Mehrere Feuerwehrleute mussten ihn mit einer Trage über das steile Gelände zum Rettungsauto bringen. Anschließend wurde der Verletzte ins Klinikum Wels eingeliefert.

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