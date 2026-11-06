Superstars eröffnen Winter-Saison mit Party-Marathon

Mit Top-Konzerten beginnt in den kommenden Wochen die Winter-Saison in Österreich endgültig.

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Immer mehr Ski-Gebiete sorgen mit spektakulären Konzerten zum Opening für jede Menge Stimmung. Während im Vorjahr die Backstreet Boys in Schladming das absolute Highlight waren, gibt es heuer für beinahe jeden Musikgeschmack den richtigen Ort.

Mit einem lauten Krach startet Obertauern in die Saison. Von 27. November bis 4. Dezember sind Kult-Hip-Hopper "Die Fantastischen Vier" und Pop-Queen Anastacia in Salzburg zu Gast. Zur gleichen Zeit starten Westlife in Ischgl mit Evergreens wie "You Raise Me Up" oder "My Love" in den Winter.

"Die Fantastischen Vier" sind weiter auf Abschieds-Tour. © Getty Images

Party-Doppelpack in Saalbach

Am Hochzeiger werden die Sportfreunde Stiller am 4. Dezember für Stimmung sorgen. Auf der Planai sorgt niemand Geringerer als Schlager-Gigantin Helene Fischer am 11. und 12. Dezember für das nächste Konzert-Highlight in Österreich. Während zur selben Zeit in der Flachau Lou Bega, Bunt, Münchner Freiheit und die Boney M. Experience der Menge richtig einheizen werden, kommen eine Woche später Folkshilfe, Paul Kalkbrenner und Pizzera & Jaus nach Bad Gastein.

Pizzera & Jaus als Star-Act im Gasteinertal. © Thomas Zeidler

In Saalbach wird doppelt gefeiert. Beim Bergfestival vom 3. bis 6. Dezember wird es mit Zebrahead, LaBrassBanda & Co. rockig, ehe eine Woche später beim Rave on Snow ein anderes Klientel erwartet wird.