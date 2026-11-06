oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Helene Fischer & Co.

Superstars eröffnen Winter-Saison mit Party-Marathon

Dominik Lehmann
von
Helene Fischer heizt in Schladming ein.
© Getty Images
Mit Top-Konzerten beginnt in den kommenden Wochen die Winter-Saison in Österreich endgültig.
OE24 auf Google bevorzugen

Immer mehr Ski-Gebiete sorgen mit spektakulären Konzerten zum Opening für jede Menge Stimmung. Während im Vorjahr die Backstreet Boys in Schladming das absolute Highlight waren, gibt es heuer für beinahe jeden Musikgeschmack den richtigen Ort.

Auch interessant

60 Zentimeter Schnee: Erste Skigebiete öffnen nach Wintereinbruch im November

Steiermark Tourismus wirbt erstmals auf ChatGPT

Coca-Cola-Weihnachtstruck kommt: Alle 24 Stopps in Österreich

Mit einem lauten Krach startet Obertauern in die Saison. Von 27. November bis 4. Dezember sind Kult-Hip-Hopper "Die Fantastischen Vier" und Pop-Queen Anastacia in Salzburg zu Gast. Zur gleichen Zeit starten Westlife in Ischgl mit Evergreens wie "You Raise Me Up" oder "My Love" in den Winter.

"Die Fantastischen Vier" sind weiter auf Abschieds-Tour.
"Die Fantastischen Vier" sind weiter auf Abschieds-Tour. © Getty Images

Party-Doppelpack in Saalbach

Am Hochzeiger werden die Sportfreunde Stiller am 4. Dezember für Stimmung sorgen. Auf der Planai sorgt niemand Geringerer als Schlager-Gigantin Helene Fischer am 11. und 12. Dezember für das nächste Konzert-Highlight in Österreich. Während zur selben Zeit in der Flachau Lou Bega, Bunt, Münchner Freiheit und die Boney M. Experience der Menge richtig einheizen werden, kommen eine Woche später Folkshilfe, Paul Kalkbrenner und Pizzera & Jaus nach Bad Gastein.

Pizzera &amp; Jaus als Star-Act im Gasteinertal.
Pizzera & Jaus als Star-Act im Gasteinertal. © Thomas Zeidler

In Saalbach wird doppelt gefeiert. Beim Bergfestival vom 3. bis 6. Dezember wird es mit Zebrahead, LaBrassBanda & Co. rockig, ehe eine Woche später beim Rave on Snow ein anderes Klientel erwartet wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schock-Geständnis nach Golan-Massaker

Österreich stellt Führerschein-Regeln um

U-Bahn Chaos vor dem Rapid-Spiel

Im Ernstfall sollte man so viel Bargeld bei sich haben

Kalifornische Unzucht im neuen Serien-Hit

Burger King will raus aus Russland, kann aber nicht

Superstars eröffnen Winter-Saison mit Party-Marathon

Section Control auf A23 - hier wird ab morgen geblitzt

Ohne Schein am Steuer: 40-Jähriger verletzt Seniorin bei Unfall

Jetzt startet die Ski-Saison richtig