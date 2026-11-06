In allen Bundesländern
Coca-Cola-Weihnachtstruck kommt: Alle 24 Stopps in Österreich
Der Coca-Cola-Weihnachtstruck gehört für viele längst zur Adventzeit. Auch heuer bringt der auffällig beleuchtete Lastwagen vorweihnachtliche Stimmung in zahlreiche Orte Österreichs. Zwischen 16. November und 18. Dezember sind insgesamt 24 Stationen in allen neun Bundesländern vorgesehen. Den Auftakt macht Lustenau in Vorarlberg, das Finale findet in Wien statt.Vorarlberg
An den einzelnen Standorten erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben der Möglichkeit, den Weihnachtsmann zu treffen und Fotos mit ihm zu machen, können Gäste bei einer virtuellen Schlittenfahrt mitfahren oder sich am Selfie-Tower in Szene setzen. Wer möchte, kann außerdem seine eigene Coca-Cola-Dose gestalten. Ergänzt wird das Angebot durch einen Verkaufsstand mit Fanartikeln.
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Live-Musik und besonderes Programm
An drei Terminen bekommt die Tour musikalische Verstärkung: Lucas Fendrich steht am 11. Dezember in Schladming, am 15. Dezember im Wiener Prater und am 17. Dezember in Mörbisch am See auf der Bühne. An diesen Orten wird auch das Begleitprogramm ausgeweitet. Geplant sind unter anderem ein Schneesterne-Ballett, Stelzengeher und ein Gospel-Chor.
Mit dem Verkauf der Weihnachtsartikel wird zudem ein sozialer Zweck unterstützt. Die Einnahmen kommen der Caritas-Aktion "Ein Funken Wärme" zugute, die Menschen und Familien in schwierigen Lebenssituationen hilft.
Alle 24 Termine in Österreich
Vorarlberg
- 16. November: Lustenau – EUROSPAR, Kapellenstraße 1
- 17. November: Rankweil – Sutterlütty, Bundesstraße 22
Tirol
- 18. November: Innsbruck – INTERSPAR im DEZ, Amraser-See-Straße 56a
Salzburg
- 19. November: Anif – MAXIMARKT, Waldbadstraße 2
Oberösterreich
- 20. November: Schlüßlberg – EUROSPAR, Handelspark 8
- 21. November: Linz – INTERSPAR, Helmholtzstraße 15
- 14. November: Kirchdorf an der Krems – LIDL, Am Brauteich 8
Niederösterreich
- 25. November: St. Pölten – LIDL, Hermann-Winger-Gasse 14
- 26. November: Wiener Neustadt – BILLA PLUS, Marktgasse 2
- 27. November: Bad Vöslau – BILLA PLUS, Industriestraße 12/14
- 3.Dezember: Vösendorf – BILLA PLUS, Schönbrunner Allee 18
- 7. Dezember: Horn – BILLA PLUS, Prager Straße 87
- 14. Dezember: Laa an der Thaya – PENNY, Thayapark 5B
Steiermark
- 30. November: Fürstenfeld – INTERSPAR, Burgauer Straße 2
- 1. Dezember: Seiersberg – BILLA PLUS, Shopping City Seiersberg
- 9. Dezember: Kapfenberg – INTERSPAR, Grazer Straße 79
- 10. Dezember: Liezen – EUROSPAR, Hauptstraße 35
- 11. Dezember: Schladming – Hauptplatz, Ski Opening
Kärnten
- 2. Dezember: Klagenfurt – LIDL, Ebentaler Straße 164
Burgenland
- 4. Dezember: Neusiedl am See – BILLA PLUS, Wiener Straße 120
- 17. Dezember: Mörbisch am See – Winterwunder
Wien
- 15. Dezember: Wintermarkt am Riesenradplatz, Prater
- 16. Dezember: PENNY, Heinrich-von-Buol-Gasse 20, Floridsdorf
- 18.Dezember: Der Mann, Perfektastraße 100, Liesing
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