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In Wiener Park

Mit Holzlatte: Betrunkener attackierte Mädchen

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Zweiteilige Bildcollage: Links Neubau am Sophienpark, rechts eine lange Holzlatte auf Fliesen.
© www.kulturbezirk-neubau.at/LPD W
Die beiden Jugendlichen wurden mit dem Umbringen bedroht.
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Schockierende Szenen im Wiener Bezirk Neubau! Ein betrunkener Bosnier (35) soll am Mittwochabend zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren mit einer Holzlatte attackiert und mit dem Umbringen bedroht haben. Die Polizei nahm den Mann schließlich fest.

1,6 Promille im Alkoholtest

Der Vorfall ereignete sich im Sophienpark. Laut Polizei soll der Mann versucht haben, auf die beiden Jugendlichen einzuschlagen. Als diese die Flucht ergriffen, warf er ihnen die Holzlatte nach und sprach eine Morddrohung aus. Besonders verstörend: Zwischen dem Verdächtigen und den Mädchen soll es zuvor weder eine Bekanntschaft noch einen Streit gegeben haben. Ein Alkovortest ergab beim 35-Jährigen einen Wert von 1,6 Promille.

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Polizei musste Bosnier festnehmen

Bei der anschließenden Anhaltung wurde der Angreifer laut Polizei immer aggressiver. Beamte der Polizeiinspektion Kandlgasse nahmen ihn mit Unterstützung der Bereitschaftseinheit unter Anwendung von Körperkraft fest. Der Verdächtige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

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