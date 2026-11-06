oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Selbst manipuliert

Halloween-Süßigkeiten: Drei weitere Fälle geklärt

Online Redaktion
von
Eine Hand hält Halloween-Süßigkeiten, jeweils mit einer Stecknadel darin versteckt.
© Polizei
Nach dem Schock zu Halloween kommen immer weitere Details ans Licht.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Polizei hat drei weitere Fälle geklärt, in denen Halloween-Süßigkeiten mit Metallgegenständen präpariert worden sind. Auch diesmal dürften Kinder die Naschereien selbst manipuliert haben, nachdem sie zuvor im Internet, in klassischen oder in sozialen Medien von vergleichbaren Vorfällen erfahren hatten, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Bundeskriminalamts (BK). Insgesamt seien zu diesem Zeitpunkt 28 Meldungen zu mutmaßlich manipulierten Süßigkeiten eingegangen.

Davon entfallen acht auf Niederösterreich, neun auf Oberösterreich, acht auf die Steiermark, zwei auf Wien sowie eine auf Salzburg. Geklärt davon wurden zwei Vorfälle aus Oberösterreich, zwei aus der Steiermark sowie jeweils einer aus Salzburg, Niederösterreich und Wien. In der Mehrzahl der gelösten Fälle hatten Warnvideos, die sich via Instagram und andere Plattformen an Erziehungsberechtigte richten, "Ideengeber" für die Kinder.

Ermittlungen in alle Richtungen

Die Ermittlungsgruppe "Treat" im Bundeskriminalamt arbeite mit den Landeskriminalämtern weiterhin an der Aufklärung aller Vorkommnisse. Bereits zu Beginn der Ermittlungen sei die Vermutung aufgekommen, dass das Internet bei der Verbreitung entsprechender Inhalte und der Nachahmung solcher Handlungen eine wesentliche Rolle spielen dürfte.

Doch das BK betonte erneut, dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse keine pauschalen Rückschlüsse auf die übrigen Fälle zulassen. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zentral sei, tatsächliche Manipulationen von möglichen Nachahmungshandlungen zu unterscheiden und allfällige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen zu erkennen.

Auch interessant

Austro-Stars im Einsatz gegen Tiernot

30 Jahre Orpheum: Vor zwei Jahren drohte das Aus

Stefan Raab tritt 2027 gegen 100 Gegner an

Kein harmloser Scherz

Das BK wiederholte seine Warnung, derartige Handlungen nachzuahmen oder Manipulationen von Süßigkeiten als Scherz zu betrachten, und wies darauf hin, dass gegebenenfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden muss. Wie bereits berichtet, wurde eine 14-jährige Jugendliche aus Wien bereits wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wien jubelt über erste Öffnungs-Schritte

Halloween-Süßigkeiten: Drei weitere Fälle geklärt

Schwerer Unfall in NÖ: Skoda-Fahrer (30) tot

Schwer Verletzter aus brennendem Auto gerettet

Tankstellen-Räuber nach zwei Jahren verhaftet

Jetzt tobt Bettlerkrieg  um Wien

Miranda Kerr singt für japanischen Lipton Ice-Tea

15-Jähriger auf dem Pausenhof erstochen

Delfine auf Färöer Inseln abgeschlachtet

"Martini-Gansl-Regel" sagt weiße Weihnachten voraus