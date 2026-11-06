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Opfer verprügelt

Brutale Überfälle auf Pensionisten: Duo gefasst

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Die beiden Serben wurden in Ottakring gefasst und festgenommen.
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Schockierende Raubserie in Wien-Ottakring! Ein 20-jähriger Mann und eine 47-jährige Frau sollen es gezielt auf ältere Menschen abgesehen haben. Die beiden Verdächtigen stehen im Verdacht, mindestens zwei brutale Überfälle begangen zu haben. Nun konnten Ermittler des Landeskriminalamts zuschlagen und das Duo festnehmen.

Pensionisten mit Schlägen und Tritten attackiert

Der erste Überfall ereignete sich am 13. Oktober gegen 17.15 Uhr. Dabei wurde eine 62-jährige Frau zum Opfer. Nur gut zwei Wochen später, am 30. Oktober gegen 22 Uhr, soll das Duo erneut zugeschlagen haben. Diesmal traf es ein Ehepaar im Alter von 81 und 77 Jahren. Laut Ermittlern folgten die Täter ihren Opfern jeweils bis ins Stiegenhaus und attackierten sie dort mit Schlägen und Tritten. Anschließend raubten sie Halsketten, eine Handtasche und Bargeld.

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Festnahme mit Widerstand

Nach umfangreichen Ermittlungen wurden die beiden Serben identifiziert. Bei einer gezielten Polizeiaktion in Ottakring klickten schließlich die Handschellen. Beide Verdächtigen wehrten sich gegen ihre Festnahme, weshalb die Beamten Körperkraft einsetzen mussten. Bei den Vernehmungen verweigerten sie die Aussage. Sie befinden sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen laufen.

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