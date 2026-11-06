Berlin
Suche nach Gift in Aiwangers Hotelzimmer
Der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, wurde leblos in einer Unterkunft in Berlin aufgefunden. Um die genauen Umstände zu klären, leitete die Justiz umgehend erste Untersuchungen am Auffindeort ein.
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Keine Spuren von Giftstoffen gefunden
Das Hotelzimmer von Hubert Aiwanger wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Experten auf Bettwanzen und Giftstoffe untersucht. Wie FOCUS online erfuhr, verlief diese Überprüfung jedoch ohne Befund – die Fachleute entdeckten nichts derartiges in den Räumlichkeiten.
Genaue Todesursache bleibt weiterhin unklar
Nach dem Tod von Hubert Aiwanger dauert die Auswertung der Obduktion unterdessen weiter an. Die exakte Ursache für sein Ableben steht somit noch nicht fest, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von FOCUS online mitteilte. Ein Sprecher erklärte zum aktuellen Stand der Ermittlungen: "Es gebe Vermutungen in die eine oder andere Richtung, aber wir wissen es noch nicht".
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