Suche nach Gift in Aiwangers Hotelzimmer

Der überraschende Tod von Hubert Aiwanger gibt Ermittlern weiter Rätsel auf. Experten durchsuchten sein Hotelzimmer nach Giftstoffen, während die Auswertung der Obduktion andauert.

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Der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, wurde leblos in einer Unterkunft in Berlin aufgefunden. Um die genauen Umstände zu klären, leitete die Justiz umgehend erste Untersuchungen am Auffindeort ein.

© IMAGO/Sven Simon

Keine Spuren von Giftstoffen gefunden

Das Hotelzimmer von Hubert Aiwanger wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Experten auf Bettwanzen und Giftstoffe untersucht. Wie FOCUS online erfuhr, verlief diese Überprüfung jedoch ohne Befund – die Fachleute entdeckten nichts derartiges in den Räumlichkeiten.

Genaue Todesursache bleibt weiterhin unklar

Nach dem Tod von Hubert Aiwanger dauert die Auswertung der Obduktion unterdessen weiter an. Die exakte Ursache für sein Ableben steht somit noch nicht fest, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von FOCUS online mitteilte. Ein Sprecher erklärte zum aktuellen Stand der Ermittlungen: "Es gebe Vermutungen in die eine oder andere Richtung, aber wir wissen es noch nicht".