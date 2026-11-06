oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Iglo-Zulieferer Ardo

Einigung erzielt: Unser Gemüse bleibt rot-weiß-rot

Rudolf Preyer
von
Ardo-Aus gestoppt.
© APA
Nach der Ardo-Schließung in Groß-Enzersdorf ist der Durchbruch geschafft: Mehrere österreichische Firmen bauen ihre Verarbeitung aus, das Marchfeld bleibt somit Gemüse-Land.
OE24 auf Google bevorzugen

Der belgische Konzern Ardo schließt sein Werk in Groß-Enzersdorf ersatzlos, trotz guter Marktlage. Auch die Übernahme von Werk oder Spezialmaschinen durch heimische Investoren hat der Konzern abgeblockt, um keine neue Konkurrenz zuzulassen. Damit stand die gesamte Gemüseproduktion im Marchfeld auf der Kippe, und der Tiefkühlerbsen-Nachschub im Supermarkt gleich mit.

Gesundes Gemüse.
Gesundes Gemüse.

Verhandlungs-Marathon

Nach langen und zähen Verhandlungen haben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und der designierte Landwirtschaftskammer-Präsident Lorenz Mayr nun den Durchbruch erzielt. "Es ist gelungen, die Versorgung mit rot-weiß-rotem Gemüse zu sichern!", jubeln die beiden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) stellt klar: "Ardo hat Niederösterreich vor vollendete Tatsachen gestellt." Dank des Einsatzes der letzten Wochen stehe die Versorgung nun auf mehreren Beinen statt auf einem einzigen Konzern.

Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) bietet den Bauern neue Abnehmer für bis zu 2.000 Hektar. Angebaut werden Sojabohnen, Edamame, Blatt- und Wurzelgemüse, Kräuter wie Dill, Petersilie und Koriander sowie Erdäpfel. Unterm Strich könnte sogar mehr Gemüse wachsen als bisher. "Das schafft sogar neue Perspektiven für die Betriebe", betont ETG-Obmann Robert Kriegl.

Auch interessant

Fans von Traditions-Klub verhöhnen eigene Mannschaft

Brutale Überfälle auf Pensionisten: Duo gefasst

Suche nach Gift in Aiwangers Hotelzimmer

Heimische Verarbeiter übernehmen

Als Abnehmer sind unter anderem Waldland und weitere heimische Firmen an Bord. Schneiders Gemüseland aus Groß-Enzersdorf baut seine Verarbeitung deutlich aus. Zudem wird eine eigene Blattgemüse- und Innovationslinie geprüft.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) spricht von einer "starken Zukunftsperspektive" für die Region. Für Pernkopf und Mayr steht fest: "Konzerne sperren zu, doch heimische Familienbetriebe und bäuerliche Genossenschaften sichern die Versorgung mit heimischem Gemüse auch in Zukunft."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Birnen big im Business: Beste Ernte seit 10 Jahren

Ein richtiger Leopold Figl im Glas

Unser Gemüse bleibt rot-weiß-rot

Achtung Autofahrer: A5 am Samstag gesperrt

Killer rastet vor Dresdener Gericht aus

Serbien erfüllt Voraussetzungen für Beitrittsgespräche

Wiener Börse am Vormittag leicht im Minus

Görgl: "Im Finish ging mir Kraft aus"

Heizen trotz Geldsorgen: EVN schützt Kunden vor Abschaltungen

Häupl crasht Ehrung mit Spritzwein