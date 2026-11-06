Große Freude
Snoopy: Tierischer Therapeut zu Besuch im Pflegeheim
Die Aufregung war im ganzen Haus zu spüren: Besuchshund Snoopy stattete den Bewohnern des Pflege- und Betreuungszentrums Hainburg wieder einen Besuch ab. Der verschmuste Vierbeiner ist hier längst zum Liebling geworden und sorgt bei seinen regelmäßigen Auftritten stets für freudige Gesichter.
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Gemeinsam mit den Senioren führt er kleine Spiele durch, die auf spielerische Weise die Beweglichkeit fördern. Besonders die Feinmotorik wird dabei trainiert, ohne dass die Übungen wie klassische Therapien wirken. Mindestens ebenso wichtig ist der direkte Kontakt mit dem Tier selbst. Die Bewohner halten sich gern in der Nähe von Snoopy auf, streicheln sein weiches Fell und erleben dabei Momente der Ruhe und Entspannung. Mit seinem freundlichen Wesen bringt der tierische Therapeut Trost und Lebensqualität in den Alltag der Einrichtung.
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