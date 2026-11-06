"Steine statt Kinder" in Markt Piesting

In Markt Piesting soll die Kleinkindergruppe im April 2027 schließen. Gleichzeitig fließt Geld in eine Burgruine, Eltern und Gemeinderätin sind außer sich.

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Eltern bangen um ihre Betreuungsplätze, denn die Gemeinde will die Kleinkindergruppe im April 2027 dichtmachen. Dabei hat Bürgermeister Erich Albrechtowitz (ÖVP) am 23. März schriftlich mitgeteilt, dass die Einstellung aus dem Sparkonzept gestrichen ist. Auch im Gemeinderatsbeschluss vom 24. März steht kein Wort von einer Schließung.

Ruine Starhemberg © zVg

Ruine top, Kinder flop

Dem Personal wurde aber laut Gemeinderätin Susanne Schaffer (FPÖ) jüngst trotzdem erklärt, die Schließung sei "einstimmig beschlossen" worden. Am 20. Oktober 2026 segnete der Gemeinderat dann 120.000 Euro für die Ruine Starhemberg ab, während für die Kinder angeblich das Geld fehlt. "Als Konsolidierungsgemeinde müssen wir jedoch klare Prioritäten setzen", fordert Schaffer in einem offenen Brief, "die verlässliche Betreuung unserer Kinder muss dabei Vorrang haben."

Offener Brief der GR Schaffer an den BM Albrechtowitz. © zVg

GR Susanne Schaffer will nun wissen, wer die Schließung wann beschlossen hat und welche Lösung die Familien bekommen. In der Marktgemeinde Piesting hat die ÖVP 12 Sitze im Gemeinderat, FPÖ und Grüne jeweils 4, die SPÖ 2.