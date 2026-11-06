Ruine top/Kinderflop
"Steine statt Kinder" in Markt Piesting
Eltern bangen um ihre Betreuungsplätze, denn die Gemeinde will die Kleinkindergruppe im April 2027 dichtmachen. Dabei hat Bürgermeister Erich Albrechtowitz (ÖVP) am 23. März schriftlich mitgeteilt, dass die Einstellung aus dem Sparkonzept gestrichen ist. Auch im Gemeinderatsbeschluss vom 24. März steht kein Wort von einer Schließung.
Ruine top, Kinder flop
Dem Personal wurde aber laut Gemeinderätin Susanne Schaffer (FPÖ) jüngst trotzdem erklärt, die Schließung sei "einstimmig beschlossen" worden. Am 20. Oktober 2026 segnete der Gemeinderat dann 120.000 Euro für die Ruine Starhemberg ab, während für die Kinder angeblich das Geld fehlt. "Als Konsolidierungsgemeinde müssen wir jedoch klare Prioritäten setzen", fordert Schaffer in einem offenen Brief, "die verlässliche Betreuung unserer Kinder muss dabei Vorrang haben."
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GR Susanne Schaffer will nun wissen, wer die Schließung wann beschlossen hat und welche Lösung die Familien bekommen. In der Marktgemeinde Piesting hat die ÖVP 12 Sitze im Gemeinderat, FPÖ und Grüne jeweils 4, die SPÖ 2.
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