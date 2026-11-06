oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Telemedizin

Weinviertel misst mit: Herz-Hilfe per Handy

Rudolf Preyer
von
Präsident der Ärztinnen- und Ärztekammer für NÖ Dr. Harald Schlögel, Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Martin Antauer, Patientin Anna Marschal, Kliniken-Landesrat Anton Kasser, Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur Mag. Dr. Elisabeth Bräutigam, MBA, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in NÖ Robert
© NÖ LGA.
Patienten mit Herzinsuffizienz werden jetzt digital begleitet. Das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf betreut die ersten Fälle.
OE24 auf Google bevorzugen

Rund 300.000 Österreicher leiden an Herzschwäche, allein in Niederösterreich bedeutet das jedes Jahr etwa 25.000 Klinikaufenthalte. Seit August läuft HerzMobil NÖ nun auch im Weinviertel. Die Patienten messen täglich Gewicht und Blutdruck, die Werte gehen automatisch an das Betreuungsteam.

Auch interessant

Zwiebelblume: Dieses schnelle Snack-Rezept aus dem Airfryer musst du kennen

Promis kämpfen am Heumarkt für den guten Zweck

Angst vor Lärm in der Nacht: Neue Flugrouten für Wien-Schwechat

Sieben Patienten am Start

Sieben Patienten sind bereits dabei, 2027 sollen es 20 sein. Langfristig könnten bis zu 2.000 Niederösterreicher pro Jahr profitieren. "Für die Patienten bedeutet es mehr Sicherheit und Lebensqualität", betont Landesrat Anton Kasser (ÖVP).

Landesrat Martin Antauer (FPÖ) ergänzt: "Jeder Euro fließt direkt in spürbare Fürsorge." Ärztekammer-Präsident Harald Schlögel spricht von einem "verlässlichen und engmaschigen Behandlungsnetz". Die Teilnahme dauert drei Monate, bei Bedarf sechs.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Derzeit keine "Babyelefanten"-Anträge beim VfGH

Heute ist Faschingsbeginn

NÖ: 160 Mio. gegen das Hochwasser

Weinviertel misst mit: Herz-Hilfe per Handy

Gastro-Öffnung am 19. Mai ohne Registrierungspflicht

Angst vor Lärm in der Nacht: Neue Flugrouten für Wien-Schwechat

Schock-Studie: Bis zu 162.000 Corona-Tote in den USA

"Nach Kärnten"-Hinweistafel wieder aufgestellt

Hainburg: Neue Schule am Wasserturm eröffnet

PROTO-TYPISCH NÖ: Eine Million für 20 Ideen