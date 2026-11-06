Ein richtiger Leopold Figl im Glas

Der neue Hauptstadtwein heißt "Leopold" und hat gleich mehrere Paten.

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Der Hauptstadtwein 2027 ist ein Grüner Veltliner vom Weingut Leopold Figl. Bei der feierlichen Weinsegnung im Rendl-Keller wurde er auf den klingenden Namen "Leopold" getauft. Als Paten fungierten Notar Leopold Dirnegger, Geschäftsführer Leo Pasteiner und Gastronom Leo Graf, stellvertretend für alle Leopolds in St. Pölten und natürlich mit Verweis auf den Landespatron.

Premiere als "Staubiger"

Das Etikett stammt auch heuer von Grafiker Florian Herndl. Erstmals kann der Wein als "Staubiger" beim bevorstehenden Kellergassenfest verkostet werden. Auch seine Vorgänger aus dem Traisental geben schon einen Vorgeschmack auf den edlen Tropfen der heurigen Trauben. Offiziell ausgeschenkt wird er traditionell erstmals beim Hauptstadtball im Jänner.