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Hauptstadtwein

Ein richtiger Leopold Figl im Glas

Rudolf Preyer
von
Die Winzerfamlie Leopold und Verena Figl sowie die Bürgermeister aus Traismauer, Herbert Pfeffer, und St. Pölten, Matthias Stadler, mit den Paten Leopold Dirnegger, Graf und Pasteiner bei der Segnung durch Konsistorialrat Wolfgang Payrich im Keller von Katja Rendl.
© Vorlaufer
Der neue Hauptstadtwein heißt "Leopold" und hat gleich mehrere Paten.
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Der Hauptstadtwein 2027 ist ein Grüner Veltliner vom Weingut Leopold Figl. Bei der feierlichen Weinsegnung im Rendl-Keller wurde er auf den klingenden Namen "Leopold" getauft. Als Paten fungierten Notar Leopold Dirnegger, Geschäftsführer Leo Pasteiner und Gastronom Leo Graf, stellvertretend für alle Leopolds in St. Pölten und natürlich mit Verweis auf den Landespatron.

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Premiere als "Staubiger"

Das Etikett stammt auch heuer von Grafiker Florian Herndl. Erstmals kann der Wein als "Staubiger" beim bevorstehenden Kellergassenfest verkostet werden. Auch seine Vorgänger aus dem Traisental geben schon einen Vorgeschmack auf den edlen Tropfen der heurigen Trauben. Offiziell ausgeschenkt wird er traditionell erstmals beim Hauptstadtball im Jänner.

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