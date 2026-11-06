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Birnen big im Business: Beste Ernte seit 10 Jahren

Online Redaktion
von
Birnen
© Getty Images/fStop
Im Mostviertel sorgt heuer eine außergewöhnlich gute Birnenernte für Freude unter den Produzenten - es sind nicht nur viele Früchte, auch die Qualität ist hervorragend.
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Während Hitze und Trockenheit unzähligen Landwirten im Land zu schaffen machten, zeigt sich im Mostviertel ein ganz anderes Bild: Die Birnen hängen in großer Zahl auf den Bäumen und auch die Qualität der Früchte überzeugt vollends. Die Kombi aus einem heißen Sommer und ungewöhnlich warmen Herbsttagen hat den Birnen eine Extraportion Süße verliehen, weshalb sie heuer besonders gut schmecken.

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Außergewöhnlich gute Birnenernte
2026 bringt eine außergewöhnlich gute Birnenernte. © Getty Images

Nach Jahren mit wetterbedingten Herausforderungen könnte 2026 sogar einer der besten Jahrgänge der letzten Dekade werden. Nicht zu Unrecht hoffen also viele Mostproduzenten auf einen erfolgreichen Jahrgang - sogar von einem "Jahrhundertmost" ist bereits die Rede. Von der Ernte über das Pressen bis hin zur Gärung laufen die Arbeiten auf Hochtouren - auf das Ergebnis darf man jedenfalls gespannt sein.

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