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BIOSPHERE 6.11. EXIL

Rave-Comeback nach 3 Jahrzehnten: Diese Techno-Nacht wird legendär!

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© Getty Images
Die legendäre Rave-Kultur der 90er lebt wieder auf: Am 6. November verwandelt BIOSPHERE den Club EXIL in Vösendorf in einen angesagten Treffpunkt für alle Techno-Fans.
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Drei Floors, internationale Star-DJs und Rave-Vibes in Hülle und Fülle: BIOSPHERE lässt die legendäre Techno-Ära der 90er-Jahre wieder aufleben! Was 1997 in der Wiener Rave-Szene seinen Anfang nahm, bekommt nun eine neue Bühne. Damals war Techno weit mehr als wummernde Bässe und grelle Lichter. Es war Freiheit, Gemeinschaft und ein Lebensgefühl, das Tausende durch die Nacht trug.

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Am 6. November treffen im Club EXIL in Vösendorf musikalische Generationen aufeinander. Mit internationalen Größen wie The Advent und Sam Paganini bekommt das Event prominente Verstärkung. Dazu kommt ein hochkarätiges österreichisches DJ-Aufgebot. Auch Gewinner eines vorangegangenen DJ-Contests dürfen ihr Können zeigen. Eine aufwendige Audio-Visual-Show soll das Rave-Erlebnis zusätzlich verstärken.

Das Konzept verbindet den Sound der legendären 90er mit aktuellen elektronischen Klängen. Auf drei Floors soll acht Stunden lang gefeiert werden. BIOSPHERE ist damit nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern auch ein Zeichen dafür, dass die Techno-Kultur bis heute weiterlebt - frei nach dem Motto: Was einst eine Generation prägte, soll nun auch neue Raver begeistern.

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