Sicherheit geht vor: Kreuzung in Breitenfurt saniert

Eine der wichtigsten Kreuzungen der Gemeinde ist wieder verkehrsfit: Nach umfangreichen Arbeiten auf 3.000 Quadratmetern wurde die Sanierung in Breitenfurt Ost offiziell abgeschlossen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer in Breitenfurt Ost: Die viel befahrene Kreuzung Laaber Straße / Hauptstraße wurde umfassend erneuert und sorgt so ab sofort wieder für mehr Sicherheit. Vor allem das hohe Alter der Fahrbahn und Probleme mit der Griffigkeit machten die Sanierung notwendig. Betroffen war der Kreuzungsbereich von B 13 und L 2102. Gerade bei Regen kann eine schlechte Fahrbahnoberfläche zum Risiko werden, weshalb der NÖ Straßendienst den Abschnitt grundlegend erneuern ließ.

Auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern wurden eine neue Trag- und Deckschicht aufgebracht. Die Bauarbeiten führte die STRABAG durch. Die Kosten von rund 160.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich. Rund 13.500 Fahrzeuge passieren die Kreuzung täglich. Damit profitieren zahlreiche Verkehrsteilnehmer von der abgeschlossenen Sanierung.