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Bis zu 20.000 Euro für Sanierungen: Neue Förderungen starten

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Ein Mann im Anzug spricht an einem Rednerpult vor einer Wand mit "Niederösterreich"-Schriftzug.
© 2026 Amt der NÖ Landesregierung
Wer sein Haus sanieren oder eine alte Öl- und Gasheizung loswerden möchte, kann 2027 gutes Geld sparen: Die neue Sanierungsoffensive bringt Förderungen von bis zu 20.000 Euro.
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Besitzer von Ein- und Zweifamilien- sowie Reihenhäusern aufgepasst: Wer seine alte Heizung gegen ein klimafreundliches System tauscht, kann mit mehreren Tausend Euro Unterstützung rechnen. Die reguläre Antragstellung für die neuen Förderungen beginnt am 4. Jänner 2027. Für den Kesseltausch gibt es allerdings bereits ab sofort ein zusätzliches Förderfenster. Die Energieberatung Niederösterreich berät kostenlos zum Tausch oder zur Sanierung.

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Auch bei der Gebäudesanierung winkt viel Geld: Einzelmaßnahmen werden mit bis zu 4.000 Euro unterstützt, Teilsanierungen mit bis zu 10.000 Euro. Wer umfassend saniert, kann je nach erreichtem Standard sogar 15.000 oder 20.000 Euro erhalten. Die Förderung ist auf maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten begrenzt. Übrigens: Beim Heizungstausch gibt es 4.000 Euro für Fernwärme, 5.000 Euro für Wärmepumpen und 6.000 Euro für Holzheizungen. Wichtig zu wissen: Der Antrag muss noch vor Beginn der Arbeiten gestellt werden.

"Unabhängigkeit von Öl und Gas bringt Sicherheit und Kostenersparnis. Wir können uns nicht abkapseln vom Weltgeschehen, aber wir müssen in unserem Land die Versorgung sichern. In den vergangenen fünf Jahren sind die Ölheizungen in Niederösterreich auf knapp 54.000 halbiert worden. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der installierten Wärmepumpen und Solarwärmeanlagen in Niederösterreich fast versiebenfacht auf rund 153.000 Anlagen", so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und weiter: "Alle, die ihre Heizung tauschen wollen, haben jetzt die Möglichkeit dazu. Die Energieberatung Niederösterreich berät dazu kostenlos."

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