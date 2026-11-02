234.000 Gäste: Niederösterreich-Hit boomte auch heuer wieder

Von blühenden Schaugärten bis zum Baumwipfelweg: Die GARTEN TULLN lockte 2026 wieder zahlreiche Gäste an. Landeshauptfrau Mikl-Leitner war für den "wichtigen Botschafter Niederösterreichs" voll des Lobes.

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Mit dem 31. Oktober ging die Saison der GARTEN TULLN für heuer zu Ende. Hinter der niederösterreichischen Erlebniswelt liegt ein erfolgreiches Gartenjahr, das wieder einmal unzählige Menschen mit blühenden Kulissen, naturnahen Begegnungen und einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm begeisterte. Insgesamt zählte die Anlage heuer 234.000 Besucher.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) war voll des Lobes: "DIE GARTEN TULLN ist ein wichtiger Botschafter Niederösterreichs und unserer NÖ Umweltbewegung 'Natur im Garten'. Als beliebtes Ausflugsziel für Familien und Garteninteressierte verbindet sie Erholung mit wertvollen Impulsen für die Gestaltung unserer eigenen Gärten und Grünräume. 234.000 Besucherinnen und Besucher in dieser Saison sind ein erfreuliches Ergebnis und zeigen deutlich, dass das Zusammenwirken von ökologischer Gestaltung, Gartenerlebnis und Wissensvermittlung funktioniert und als solches dazu beiträgt, in Niederösterreich die beste Zukunft für unsere Kinder zu gestalten."

Zwischen farbenprächtigen Beeten, 70 ökologisch angelegten Mustergärten und dem 30 Meter hohen Baumwipfelweg gab es viel zu entdecken. Dabei erwies sich Niederösterreichs größter Abenteuer- und Naturspielplatz einmal mehr als Besuchermagnet für Groß und Klein, während laufend stattfindende Veranstaltungen für willkommene Abwechslung sorgten. Die Zahlen belegen das rege Interesse: Allein der Frühlingsmarkt lockte 2.000 Gäste an, ebenso viele waren auch beim Herbstfest vor Ort, welches den Höhepunkt - und gleichzeitig den stärksten Tag des Jahres - der GARTEN TULLN markiert.

Begeisterung fürs Garteln entfachen

Neben dem Freizeiterlebnis spielte auch die Wissensvermittlung eine zentrale Rolle. Führungen, Workshops und umweltpädagogische Programme ermöglichten Einblicke in naturnahe Gartengestaltung, Artenvielfalt und ökologische Zusammenhänge. Besonders gefragt waren die Bildungsangebote für Schulen, nahmen nicht weniger als 4.400 Kinder und Jugendliche daran teil. Darüber hinaus wurden erstmals Feriencamps gemeinsam mit "ferien4kids" angeboten, die von 150 Kindern besucht wurden.

"Unser Ziel ist es, Menschen jeden Alters für zeitgemäßes Gärtnern und Artenvielfalt zu begeistern. Wir geben ihnen konkrete Ideen mit, die sie in ihrem Umfeld umsetzen können. Die Rückmeldungen unserer Gäste und die Nachfrage nach unseren Angeboten zeigen, wie vielfältig sie DIE GARTEN TULLN erleben. Mein Dank gilt an dieser Stelle dem gesamten hochmotivierten Team und allen Partnerinnen und Partnern, die diese Saison mit ihrem Engagement zu einem Erfolg gemacht haben", betont DIE GARTEN TULLN Geschäftsführer Franz Gruber.

Seit der Eröffnung im Jahr 2008 hat sich die GARTEN TULLN zu einem der bedeutendsten Ausflugsziele des Landes entwickelt. Mehr als 4,4 Millionen Menschen haben die Anlage bislang besucht. Gut zu wissen: Nach der Winterpause öffnen sich die Tore der "Natur im Garten"-Erlebniswelt am 27. März 2027 wieder für Gäste.