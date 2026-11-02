Junger Serieneinbrecher (18) schlug 12 Mal zu

Der Kroate soll für 12 Coups in NÖ, OÖ und Wien verantwortlich sein. Er wurde in Belgien festgenommen.

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NÖ. Nach insgesamt zwölf Einbruchsdiebstählen in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien ist ein 18-Jähriger auf Basis eines europäischen Haftbefehls in Belgien festgenommen worden. Polizeiangaben vom Montag zufolge wurde der junge Kroate Ende der Vorwoche nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Der Gesamtwert des in Wohnhäusern erlangten Diebesgutes liegt bei rund 35.000 Euro.

Aussage verweigert

In Gewahrsam genommen worden war der damals 17-Jährige bereits im Februar nach einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling). Damals ergatterte er Bargeld und Schmuck, der Wert lag im vierstelligen Eurobereich. Das Diebesgut wurde sichergestellt, die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß.

Nach weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Kroate für insgesamt zwölf Wohnhaus-Einbrüche verantwortlich zeichnen soll. Bei vier davon blieb es beim Versuch, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ in der Folge den europäischen Haftbefehl, auf dessen Grundlage der nun 18-Jährige am 20. Oktober in Belgien festgenommen wurde. Nach der Auslieferung am vergangenen Donnerstag verweigerte der Beschuldigte bei seiner Einvernahme die Aussage.