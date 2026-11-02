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Messermann gefasst

18-Jährigem zu Halloween in den Rücken gestochen

Eine Person mit Kapuze hält ein Messer, im Hintergrund weitere Personen mit Kapuzen.
© Getty Images
Ein 21-jähriger Rumäne konnte als Tatverdächtiger festgenommen werden.
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Stmk. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem 21-Jährigen in der Halloween-Nacht am Hauptplatz im obersteirischen Irdning eskalierte völlig und endete mit einer Messerattacke.

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Duo festgenommen

Gegen 23.20 Uhr gerieten ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen und ein 16-jähriger Rumäne, wohnhaft im Bezirk, aus bisher unbekannten Gründen in Streit. Der 16-Jährige attackierte dann den Liezener körperlich. Gleichzeitig kam der 21-jährige Bekannte des 16-Jährigen dazu und stach dem Obersteirer mit einem Klappmesser von hinten zweimal in den Rücken.

Dann rannten die beiden Rumänen davon. Sie wurden kurz darauf ausgeforscht und festgenommen. Der mutmaßliche Messerstecher leugnete die Tat. Das Klappmesser hatte er in einen Abwasserkanal geworfen, es wurde sichergestellt. Der Ältere wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, der 16-Jährige wurde angezeigt.

Der Verletzte wurde in ein Spital gebracht, sein Zustand ist stabil, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.

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