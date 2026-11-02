Alkolenker kracht mit Audi gegen Hausmauer

Passanten bemerkten den Unfall und eilten dem völlig betrunkenen Autofahrer sofort zur Hilfe.

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Kärnten. Zu dem schweren Unfall kam es am Sonntagabend in Dellach am Millstätter See. Gegen 22.40 Uhr kam ein 27-jähriger Lenker mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen Verkehrsleitpflock samt Schneestange am Straßenrand. Einige Meter weiter kollidierte der Audi mit einem abgestellten, unbesetzten Wohnwagen. Danach prallte das Fahrzeug frontal gegen eine Hausmauer und blieb dort stehen.

Lenker verletzt

Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug mit Unterstützung von Passanten verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die alarmierte Polizei führte sofort einen Alkotest bei dem 27-Jährigen durch. Laut Polizei war der Unfalllenker schwer alkoholisiert: Er hatte mehr als 1,6 Promille intus.

Der Audi blieb an der Hausmauer stehen. © FF Millstatt

Dem Kärntner wurde der Führerschein abgenommen. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.