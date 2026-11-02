Cobra-Einsatz
63-Jähriger bedrohte Pflegerin der Mutter mit Pistole
OÖ. Weil er mit der 23-jährigen Pflegerin seiner Mutter nicht zufrieden war, drehte ein 63-jähriger Oberösterreicher am Sonntagabend in Pischelsdorf am Engelbach (Bezirk Braunau) völlig durch und zog eine Waffe.
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Waffe legal besessen
Der 63-Jährige bedrohte plötzlich die 23-Jährige mit der Pistole. Die Rumänin konnte in ein anderes Zimmer flüchten und Hilfe rufen. Daraufhin rückte die Cobra an und nahm den Mann fest. Zu den Hintergründen war vorerst nichts bekannt. Der bisher unbescholtene Mann, der die Waffe legal besessen hat, wird erst einvernommen, informierte die Staatsanwaltschaft Ried.
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