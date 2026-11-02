Halloween-Schlägerei: Party-Gast verletzt vier Cops

Der 34-Jährige leistete bei seiner Festnahme heftige Gegenwehr und verletzte vier Polizisten.

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Wien. Ein 34-jähriger Wiener besuchte am Samstag eine Halloween-Party im O-Klub in der Wiener Innenstadt. Vor dem Lokal geriet er mit einem anderen Party-Gast in Streit.

Verdächtiger in Haft

Die Auseinandersetzung eskalierte so sehr, dass sich die beiden Party-Gäste gegenseitig schlugen. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich einer der Streithähne, der 34-jährige Wiener, äußerst aggressiv, schrie lautstark herum und beschimpfte sowohl Passanten als auch die einschreitenden Uniformierten.

Als der 34-Jährige einen Polizisten heftig stieß, wurde er festgenommen. Dabei leistete der Mann massive Gegenwehr, wodurch vier Beamte verletzt wurden. Einer von ihnen musste wegen Verletzungen an einem Bein und einer Hand im Spital behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Verdächtige verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.