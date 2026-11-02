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Polizeihubschrauber

Junge Bergsteiger (17, 21) von Zugspitze gerettet

Phillip Platzer
von
Bergretter und Polizei-Hubschrauber bei einer Katastrophenschutzübung im verschneiten Hochfilzen.
© APA/BARBARA GINDL
Zwei junge Alpinisten aus Deutschland im Alter von 17 und 21 Jahren sind am Sonntag in Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) bei einer nächtlichen Tour auf die Zugspitze aufgrund des Wetters in Notlage geraten.
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Die junge Frau und ihr 21-jähriger Begleiter hatten die Route über den Klettersteig "Stopselzieher" gewählt, als sie auf rund 2.500 Metern Höhe teilweise im kniehohen Schnee versanken. Ein Weitergehen schien beiden zu gefährlich. Letztlich kam die Bergrettung zu Hilfe.

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Die beiden hatten sich zuvor getrennt, wobei der Mann aus Bayern abstieg und die 17-Jährige aus Baden-Württemberg den Notruf tätigte, berichtete die Polizei. Aufgrund der Witterungsverhältnisse war eine Hubschrauber-Bergung vorerst nicht möglich. Deshalb gingen sieben Bergretter aus Ehrwald von der Bergstation Zugspitzbahn talwärts. Die 17-Jährige wurde schließlich doch von der Besatzung eines Polizeihubschraubers geborgen und mit der Rettung in das Klinikum nach Garmisch gebracht.

Die Deutsche blieb unverletzt und konnte die Klinik nach der Erstuntersuchung bereits wieder verlassen, hieß es. Die jungen Alpinisten waren gegen 1.30 Uhr zu der Tour aufgebrochen.

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