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Neue Zahlen

Arbeitslosigkeit steigt weiter: Schon 390.000 ohne Job

Phillip Platzer
von
Das Logo des Arbeitsmarktservice (AMS) an einer Gebäudewand in Wien.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Im Oktober ist die Arbeitslosigkeit weiter angestiegen. Schon 390.000 Menschen sind aktuell ohne Job.
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Neuerlich erhöht hat sich die Frauen-Arbeitslosigkeit (plus 3,8 Prozent), während sie bei Männern weiter sinkt (minus 2,6 Prozent). Auch zwischen Älteren und Jüngeren gibt es eine Kluft, insgesamt stieg die Arbeitslosigkeit das 43. Monat in Folge.

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Arbeitslosigkeit steigt weiter: Schon 390.000 ohne Job

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"Der Trend, der sich schon in den letzten Monaten abzeichnete, scheint sich zu verfestigen: Der leichte Konjunkturaufschwung macht sich in einzelnen Gruppen bemerkbar, aber nicht bei allen", kommentierte AMS-Vorständin Petra Draxl in einer Aussendung.

"In Branchen mit höherem Frauenanteil (Handel und Gesundheit) sehen wir Steigerungen und in Branchen mit höherem Männeranteil einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Zusammenfassend kann man sagen: Noch ist der Konjunkturaufschwung nicht stark genug, um die Arbeitslosigkeit in Österreich zu senken", so Draxl.

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