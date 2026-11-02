oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Zinserhöhung

EZB-Boss tanzt aus Reihe: Zins soll stark steigen

Aaron Brüstle
von
© EPA
EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir fordert straffere Geldpolitik und hält fest: "Die Zinspause war keine Ziellinie." Die Zinsen sollen laut ihm stark steigen, um die Inflation zu bremsen. Die Folge: Kredite werden teurer, die Wirtschaft entwickelt sich schwächer, die Teuerung sinkt.
OE24 auf Google bevorzugen

EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir plädiert für eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Kampf gegen die hohe Inflation. "Für mich stellt sich zunehmend nicht mehr die Frage, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, sondern in welchem Umfang sie nötig sein werden", erklärte der slowakische Notenbankchef am Montag. Er gilt im 27-köpfigen EZB-Rat als Vertreter einer eher restriktiven Geldpolitik. Zuletzt hat die EZB trotz hoher Inflation den Leitzins konstant gehalten.

Märkte unterschätzen noch, was erforderlich ist

"Die Märkte unterschätzen möglicherweise noch, was erforderlich ist", warnte Kazimir. Es gehe nicht um eine einzelne Sitzung oder einen einzelnen Schritt, sondern um den Weg, der nötig sei, um die Inflation wieder auf den Zielwert zu bringen und dort zu halten.

Die EZB peilt eine Inflation von rund zwei Prozent an, die Jahresteuerung lag im September allerdings mit 3,8 Prozent fast doppelt so hoch.

Auch interessant

Jetzt sogar Schnee am Praterstern

54 Millionen haben schon gewählt

Junger Serieneinbrecher (18) schlug 12 Mal zu

"Wir sollten handeln, bevor sich hohe Inflation normal anfühlt"

Trotz dieser hartnäckig hohen Inflation hat die EZB den Leitzins vorerst konstant gehalten. Sie beließ den zum Steuern der Geldpolitik maßgeblichen Einlagensatz vorige Woche bei 2,50 Prozent. Die EZB rechnet jedoch damit, dass der Energiepreisschock die Inflation noch weiter antreiben wird, was nach Einschätzung der Finanzmärkte eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich macht.

"Die Pause von letzter Woche war keine Ziellinie", betonte Kazimir. "Wir sollten handeln, bevor sich eine hohe Inflation normal anfühlt."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fünftes Todesopfer nach Verkehrsunfall auf A2 in NÖ

EZB-Boss tanzt aus Reihe: Zins soll stark steigen

ÖVP will Fiedler als Justizminister

Heidi Klum: Bald Hochzeit?

Oliver Schütz ist neuer FMA-Vorstand

NENI-Gründer rechnen mit Wien ab

Stefan Raab legt Katy Perry rein

Arbeitslosigkeit steigt weiter: Schon 390.000 ohne Job

Das große Weihnachts-Backbuch

Gisele Bündchen allergisch gegen Mailand