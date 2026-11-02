Wintereinbruch
Jetzt sogar Schnee am Praterstern
Der Winter ist da! Österreichs Bergregionen sind bereits stark angezuckert. Im Zillertal oder Schladming fielen sogar große Mengen Schnee.
Die UWZ hat einen ganz besonderen Schnappschuss gemacht. Auf dem Praterstern liegt nämlich auch schon Schnee. Nein, nicht der Praterstern in Wien, sondern das gleichnamige Ausflugsziel auf der Rax auf 1.615 Höhenmetern.
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