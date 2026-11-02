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Wintereinbruch

Jetzt sogar Schnee am Praterstern

Phillip Platzer
von
Verschneites Schild mit der Aufschrift "Praterstern 1.615 m" im winterlichen Bergland.
© Facebook / UWZ / Nik Zimmermann
Der Winter kommt nach und nach in Österreich an – immer mehr Ortschaften jubeln über den ersten Schnee. Auch am Praterstern wurde es weiß.
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Der Winter ist da! Österreichs Bergregionen sind bereits stark angezuckert. Im Zillertal oder Schladming fielen sogar große Mengen Schnee.

Die UWZ hat einen ganz besonderen Schnappschuss gemacht. Auf dem Praterstern liegt nämlich auch schon Schnee. Nein, nicht der Praterstern in Wien, sondern das gleichnamige Ausflugsziel auf der Rax auf 1.615 Höhenmetern.

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