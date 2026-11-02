Jetzt sogar Schnee am Praterstern

Der Winter kommt nach und nach in Österreich an – immer mehr Ortschaften jubeln über den ersten Schnee. Auch am Praterstern wurde es weiß.

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Der Winter ist da! Österreichs Bergregionen sind bereits stark angezuckert. Im Zillertal oder Schladming fielen sogar große Mengen Schnee.

Die UWZ hat einen ganz besonderen Schnappschuss gemacht. Auf dem Praterstern liegt nämlich auch schon Schnee. Nein, nicht der Praterstern in Wien, sondern das gleichnamige Ausflugsziel auf der Rax auf 1.615 Höhenmetern.

Die UWZ scherzt: "Das Verkehrschaos am Praterstern ist ausgeblieben."