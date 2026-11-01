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"Wie verrückt!"

"Magisch!" Zillertal komplett eingeschneit

Phillip Platzer
von
Auto fährt bei starkem Schneefall auf verschneiter Straße mit eingeschaltetem Licht.
© Instagram
Der Winter ist endgültig in Österreich angekommen. Während in viele Regionen die Landschaft leicht angezuckert ist, ist im Zillertal schon tiefster Winter.
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Der Instagram-Account der "My Zillertal Arena" überrascht mit einem Reel: In Tirol fällt schon Schnee in rauen Massen.

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"Es schneit wie verrückt", heißt es in dem Posting. "Lasst die Magie beginnen!"

Schon jetzt hofft man auf eine Schneereiche Wintersaison, auch der Ski-Spaß kann losgehen!

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