"Wie verrückt!"
"Magisch!" Zillertal komplett eingeschneit
Der Instagram-Account der "My Zillertal Arena" überrascht mit einem Reel: In Tirol fällt schon Schnee in rauen Massen.
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"Es schneit wie verrückt", heißt es in dem Posting. "Lasst die Magie beginnen!"
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Schon jetzt hofft man auf eine Schneereiche Wintersaison, auch der Ski-Spaß kann losgehen!
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