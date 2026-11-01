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Trottel-Coup

Räuber (17) verlor bei Überfall seine Geldbörse - geschnappt!

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Straßenszene in Wien mit TU Wien-Gebäude, parkenden Autos, Radfahrern und Fußgängern.
© Google Maps
Einen Kopier- und Druck-Shop bei der Technischen Uni überfiel am Samstag ein Räuber-Duo, die sich mit dem Ladeninhaber eine Rangelei lieferten. Dabei machten sie zwar Beute - ein zunächst Unbekannter überführte sich selbst.
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Wien. Als der Besitzer des Geschäftslokals beim Bärenmühlendurchgang in der Operngasse gerade dabei war, Samstag um 16.45 Uhr die Tageslosung zu zählen, betraten plötzlich zwei  Männer den Laden - wobei einer in der Tür stehen blieb und der andere auf den Geschäftsmann hinstürmte und ihm das Geld aus der Hand reißen wollte. Dabei kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem 69-jährigen Inhaber und dem jugendlichen Angreifer, der sich zunächst durchsetzen und mit wenigen hundert Euro flüchten konnte.

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Noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten bemerkte der 69-Jährige eine Geldbörse, die am Boden des Geschäftslokals lag. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung durch die Polizisten stellte sich heraus, dass das Geldtascherl offenbar einem der Tatverdächtigen während der Rangelei herausgefallen sein muss.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen (von in der Börse befindlichen eindeutigen Hinweisen wie etwa die E-Card) konnte ein 17-jähriger Österreicher mit arabischen Wurzeln nur wenige Stunden nach der Tat nach Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien an seiner Wohnadresse in Wm 6. Bezirk vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

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