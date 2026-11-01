oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Video aufgetaucht

Halloween: Teenies sprengten drei Automaten

Zwei vermummte Personen rauben nachts einen Lieferwagen mit Getränken aus.
© Facebook: Hiier sammeln die Autoametensprenger die Beute ein.
Rund um Halloween - das in Österreich ansonsten erstaunlich ruhig verlief - ließen vermummte Täter mindestens drei Automaten in die Luft fliegen. Beute: Tschick, SNUS, Snacks.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Auf sozialen Medien ist ein Überwachungsvideo aufgetaucht, das vier schwarz gekleidete Gestalten (einer mit einem weißen Tuch über dem Gesicht) zeigt, die in der Nacht auf Samstag schon in der Krottenbachstraße/Höhe Silvaraweg in Döbling, nur wenige hundert Meter von der Polizeiinspektion Börnergasse entfernt, einen Snack-, Zigaretten- und SNUS-Automaten an einer Trafik in die Luft gesprengt haben. Seelenruhig hantieren sie mit einem Böller, der ab Minute 1:46 des Videos in die Luft geht, fünf Minuten dauert der gesamte Ü-Clip, die Exekutive dürfte an anderer Stelle im Bezirk beschäftigt gewesen sein, denn die Kids konnten unbehelligt mit der Beute flüchten.

Auch interessant

Winter ist da! Hier ist es schon weiß

Randale in Wien: Die Bilanz der Halloween-Nacht

Halloween-Horror: Anzeigen & Festnahmen in ganz Österreich

Die Polizei bestätigt auf Anfrage den Vorfall, der auf Facebook bei den Anrainern für rege Diskussionen sorgt. Gesprengt wurde der Automat um 2.30 Uhr in der Früh offenbar mit einem hochdosierten Böller.

Wie indes bekannt wurde, wurden im Vorfeld zum Grusel-Fest mehrere Automaten in Floridsdorf und der Donaustadt beschädigt und geplündert, in der Halloween-Nacht selbst wurden zwei Automaten in Favoriten gesprengt. Dazu mehr in Kürze.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Winter ist da! Hier ist es schon weiß

Mel Gibson Comeback

20 Zentimeter Neuschnee: Neue Straßensperren & Schneekettenpflicht drohen

WAC/ St. Andrä bleibt an der Spitze

Austro-Impfstoff als Omikron-Killer

Hansi Hinterseer - die neue Single ist da!

Wintereinbruch: Freunde  ließen Bergsteiger (20) einfach zurück

Halloween: Teenies sprengten 3 Automaten

Tödlicher Käse: Gutachter belastet Hersteller

Halloween-Horror: Anzeigen & Festnahmen in ganz Österreich