Video aufgetaucht
Halloween: Teenies sprengten drei Automaten
Wien. Auf sozialen Medien ist ein Überwachungsvideo aufgetaucht, das vier schwarz gekleidete Gestalten (einer mit einem weißen Tuch über dem Gesicht) zeigt, die in der Nacht auf Samstag schon in der Krottenbachstraße/Höhe Silvaraweg in Döbling, nur wenige hundert Meter von der Polizeiinspektion Börnergasse entfernt, einen Snack-, Zigaretten- und SNUS-Automaten an einer Trafik in die Luft gesprengt haben. Seelenruhig hantieren sie mit einem Böller, der ab Minute 1:46 des Videos in die Luft geht, fünf Minuten dauert der gesamte Ü-Clip, die Exekutive dürfte an anderer Stelle im Bezirk beschäftigt gewesen sein, denn die Kids konnten unbehelligt mit der Beute flüchten.
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Die Polizei bestätigt auf Anfrage den Vorfall, der auf Facebook bei den Anrainern für rege Diskussionen sorgt. Gesprengt wurde der Automat um 2.30 Uhr in der Früh offenbar mit einem hochdosierten Böller.
Wie indes bekannt wurde, wurden im Vorfeld zum Grusel-Fest mehrere Automaten in Floridsdorf und der Donaustadt beschädigt und geplündert, in der Halloween-Nacht selbst wurden zwei Automaten in Favoriten gesprengt. Dazu mehr in Kürze.
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