Halloween: Teenies sprengten drei Automaten

Rund um Halloween - das in Österreich ansonsten erstaunlich ruhig verlief - ließen vermummte Täter mindestens drei Automaten in die Luft fliegen. Beute: Tschick, SNUS, Snacks.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Auf sozialen Medien ist ein Überwachungsvideo aufgetaucht, das vier schwarz gekleidete Gestalten (einer mit einem weißen Tuch über dem Gesicht) zeigt, die in der Nacht auf Samstag schon in der Krottenbachstraße/Höhe Silvaraweg in Döbling, nur wenige hundert Meter von der Polizeiinspektion Börnergasse entfernt, einen Snack-, Zigaretten- und SNUS-Automaten an einer Trafik in die Luft gesprengt haben. Seelenruhig hantieren sie mit einem Böller, der ab Minute 1:46 des Videos in die Luft geht, fünf Minuten dauert der gesamte Ü-Clip, die Exekutive dürfte an anderer Stelle im Bezirk beschäftigt gewesen sein, denn die Kids konnten unbehelligt mit der Beute flüchten.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Polizei bestätigt auf Anfrage den Vorfall, der auf Facebook bei den Anrainern für rege Diskussionen sorgt. Gesprengt wurde der Automat um 2.30 Uhr in der Früh offenbar mit einem hochdosierten Böller.

Wie indes bekannt wurde, wurden im Vorfeld zum Grusel-Fest mehrere Automaten in Floridsdorf und der Donaustadt beschädigt und geplündert, in der Halloween-Nacht selbst wurden zwei Automaten in Favoriten gesprengt. Dazu mehr in Kürze.