Russe verprügelt seinen eigenen "Freund"

Zwischen zwei "Freunden" ist es am Donnerstagabend aus unbekannten Gründen zu einem heftigen Streit gekommen, in dessen Folge ein 19-Jähriger Russe auf seinen gleichaltrigen Bekannten einprügelte.

Auch beim Betreten der Wohnung in Wien-Favoriten durch Beamte mit dem Vater des Opfers, ging der Mann mit Fäusten auf den Burschen los. Er wurde festgenommen, angezeigt und ein Betretungs-bzw. Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, so die Polizei am Freitag.

Das Opfer wies Verletzungen auf, machte jedoch aufgrund seines aggressiven Verhaltens eine Erstversorgung durch die Rettung unmöglich. Zudem beleidigte er die Beamten und schrie lautstark herum. Er ließ sich nicht beruhigen und wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.