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Winter ist da! Hier ist es schon weiß

Phillip Platzer
von
Verschneite Stadt Bad Gastein in den Alpen mit schneebedeckten Häusern und bewaldeten Bergen.
© APA/EXPA/JFK
Der Winter ist da! Aktuelle Fotos aus Bad Gastein zeigen die ersten Schneefälle der Saison und eine frische Schneedecke auf den Bergen.
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Der erste Schnee in Österreich ist da. Während sich die Täler noch spätherbstlich präsentieren, zeigt sich die Bergwelt rund um Bad Gastein bereits von ihrer winterlichen Seite. Frischer Schnee bedeckt die höher gelegenen Hänge und sorgt für einen ersten Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit.

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Schnee rund um Bad Gastein

Bad Gastein im Salzburger Land liegt auf rund 1.000 Metern Seehöhe. Aktuelle Aufnahmen aus der Region zeigen, dass die ersten Schneefälle der Saison in den umliegenden Berglagen bereits ihre Spuren hinterlassen haben.

Frische weiße Schneedecke

Besonders in höheren Lagen ist eine frische Schneedecke zu erkennen. In den tiefer gelegenen Bereichen herrschen dagegen weiterhin spätherbstliche Verhältnisse.

Übergang zum Winter

Die aktuellen Schneefälle markieren in den höheren Regionen den Übergang vom Herbst zum Winter. Während in den Tälern noch kaum etwas von der weißen Pracht zu sehen ist, präsentiert sich die Berglandschaft rund um Bad Gastein bereits winterlich.

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