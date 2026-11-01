Angezuckert
Winter ist da! Hier ist es schon weiß
Der erste Schnee in Österreich ist da. Während sich die Täler noch spätherbstlich präsentieren, zeigt sich die Bergwelt rund um Bad Gastein bereits von ihrer winterlichen Seite. Frischer Schnee bedeckt die höher gelegenen Hänge und sorgt für einen ersten Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit.
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Schnee rund um Bad Gastein
Bad Gastein im Salzburger Land liegt auf rund 1.000 Metern Seehöhe. Aktuelle Aufnahmen aus der Region zeigen, dass die ersten Schneefälle der Saison in den umliegenden Berglagen bereits ihre Spuren hinterlassen haben.
Frische weiße Schneedecke
Besonders in höheren Lagen ist eine frische Schneedecke zu erkennen. In den tiefer gelegenen Bereichen herrschen dagegen weiterhin spätherbstliche Verhältnisse.
Übergang zum Winter
Die aktuellen Schneefälle markieren in den höheren Regionen den Übergang vom Herbst zum Winter. Während in den Tälern noch kaum etwas von der weißen Pracht zu sehen ist, präsentiert sich die Berglandschaft rund um Bad Gastein bereits winterlich.
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