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Böller-Wahnsinn

12-Jähriger sprengt sich vier Fingerkuppen weg

Phillip Platzer
von
Eine Puppe hält einen illegalen Böller, der explodiert und Rauch sowie Funken erzeugt.
© APA/dpa/Soeren Stache
Ein 12-jähriger Bub hat sich am Samstagnachmittag in Wien durch einen gefundenen pyrotechnischen Gegenstand schwer an der Hand verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden.
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Wien. Am Samstag verletzte sich ein 12-Jähriger in Wien-Favoriten mit einem unbekannten pyrotechnischen Gegenstand schwer an der Hand. Er sprengte sich vier Fingerkuppen weg. Bei der betroffenen Person handelt es sich um ein Mitglied einer Familie aus Afghanistan. Der Bub hatte den Böller zuvor gefunden.

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Versorgung durch die Berufsrettung

Nach dem Vorfall übernahm die Berufsrettung Wien die medizinische Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Ebenfalls am Einsatzort zugegen war die Mutter des Buben. Nach ersten Erhebungen war sie jedoch beim eigentlichen Unfall nicht anwesend. Weitere Ermittlungen zu den genauen Umständen sind derzeit im Gange.

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