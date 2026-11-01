Laimer trifft, Bayern patzt – und verliert zwei Stars

Konrad Laimer trifft beim 2:2 gegen Dortmund. Doch Bayern verspielt den Sieg und verliert gleich mehrere Stars. Zwei Diagnosen stehen bereits fest.

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Konrad Laimer (28) trifft im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund – und ärgert sich nach dem Schlusspfiff über zwei verschenkte Punkte. Der ÖFB-Teamspieler brachte Bayern München am Samstag in Führung, doch der deutsche Rekordmeister kam über ein 2:2 nicht hinaus.

Ein verschossener Elfmeter, mehrere Aluminiumtreffer und der späte Ausgleich machten aus einem möglichen Heimsieg eine Enttäuschung. Dazu kommen die Verletzungen von Ismael Saibari und Serge Gnabry. Einer der beiden musste bereits operiert werden.

Laimer trifft nach eigener Balleroberung

Sein Führungstreffer war typisch für den Salzburger. Laimer eroberte den Ball, kombinierte mit Michael Olise und traf im Nachsetzen zum 1:0 (38.).

Bayern hatte danach mehrfach die Chance, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Harry Kane vergab einen Handelfmeter (57.), insgesamt landete der Ball viermal am Aluminium – den Elfmeter eingerechnet.

Dortmund nutzte die Münchner Nachlässigkeiten. Serhou Guirassy glich zum 1:1 aus (60.), Dayot Upamecano brachte Bayern erneut in Führung (66.). Doch auch das 2:1 hielt nicht. Fabio Silva traf in der 89. Minute nach einer Ecke zum Endstand.

Laimer: »Das tut uns mehr weh«

Laimer konnte sich über sein Führungstor nur bedingt freuen. Viel mehr beschäftigten ihn nach dem 2:2 gegen Dortmund die vergebenen Chancen. "Wir hatten genug Chancen, um mehr Tore zu machen", sagte der ÖFB-Teamspieler auf der offiziellen Bayern-Website.

Besonders die Leistung nach der Pause sah der Salzburger positiv. "Im Endeffekt fand ich uns in der zweiten Halbzeit sogar besser als in der ersten. Wir haben besser gespielt, den Ball besser laufen lassen und uns viele Chancen herausgespielt. Nur haben wir die Dinger heute nicht reingemacht."

Umso mehr ärgerte ihn der späte Ausgleich durch Silva. "Und am Ende kassierst du in der 90. Minute so ein Tor, das wir natürlich in dieser Art und Weise nicht bekommen dürfen und auch nicht bekommen wollen."

Sein Urteil über die Punkteteilung fiel entsprechend deutlich aus: "Dann gehst du mit einem 2:2 raus, das sich für Dortmund sicherlich besser anfühlt als für uns."

Bayern verliert zwei Offensivspieler

Zum verpassten Sieg kommen für Bayern zwei bestätigte Verletzungen. Ismael Saibari knickte bei einem Zweikampf mit Dortmund-Torhüter Gregor Kobel um und musste gestützt vom Platz. Später verließ der Marokkaner das Stadion auf Krücken.

Ismael Saibari knickte bei einem Zweikampf mit BVB-Torhüter Gregor Kobel um und erlitt dabei einen Syndesmosebandriss. © IMAGO/RHR-Foto

Die Diagnose am Sonntag: Syndesmosebandriss. Saibari wurde bereits erfolgreich operiert, eine konkrete Ausfallzeit nannte der Verein nicht.

Auch Serge Gnabry muss pausieren. Der deutsche Nationalspieler erlitt eine Muskelverletzung an der Rückseite des Oberschenkels. Wie lange er fehlen wird, ist offen.

Serge Gnabry musste verletzt ausgewechselt werden. © Getty Images

Auch Kompany fehlt den Bayern

Mit Michael Olise erwischte es noch einen dritten Offensivspieler. Der Franzose musste in der 84. Minute ausgewechselt werden. Eine Diagnose veröffentlichte Bayern zunächst nicht.

Michael Olise war der dritte Offensivspieler der raus musste. © Getty Images

Damit wachsen die personellen Probleme beim deutschen Rekordmeister. Trainer Vincent Kompany fehlt nach seinem gesundheitlichen Zusammenbruch weiterhin, Co-Trainer Aaron Danks betreut die Mannschaft.

Nach dem 2:2 gegen Dortmund muss Danks nun zumindest auf Saibari und Gnabry vorerst verzichten. Ob auch Olise länger ausfällt, ist noch offen.