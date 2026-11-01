Halloween-Schock! Rapid lehrt den Veilchen das Fürchten

Halloween steht vor der Tür – und am Verteilerkreis könnte es richtig ungemütlich werden! Vor dem Wiener Derby steigt die Spannung, und Frenkie Schinkels verrät, warum es für die Veilchen ein ganz besonderer Grusel-Nachmittag werden könnte.

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20 Punkte Rückstand! Da muss man kein Hellseher sein, um zu erkennen, wer mit breiter Brust ins Derby geht. Rapid ist in Topverfassung, die Austria dreht sich hingegen im Kreis – passend zum Verteilerkreis! Da sehe ich ganz klar Schwarz für die Veilchen.

Wie heißt es so schön: Der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Die Revierkämpfe und Machtspielchen bei der Austria reichen offenbar bis in die Kabine. Finanziell längst am Boden, ist jetzt auch die sportliche Talfahrt unübersehbar. Was uns die Violetten Woche für Woche präsentieren, ist Horror pur. Mehr Halloween-Szenario geht nicht!

Süßes oder Saures am Verteilerkreis?

Rapid mit Hoff-Thourp hingegen fährt eine klare Linie. Adamson als Stratege, dazu Bajlicz, Demir, Seidl und Dahl – das Mittelfeld sprüht vor Kreativität. Und eines darf man nicht vergessen: Keine Doppelbelastung! Das Europacup-Aus tut zwar weh, hilft aber definitiv beim grün-weißen Flow. Der volle Fokus liegt jetzt auf dem Meistertitel.

Austria-Coach Max Uhlig muss seine Burschen deshalb fragen: Was schenken wir Rapid – Süßes oder Saures? Wenn es Saures sein soll, müssen Dragovic und Co. aggressiv wie noch nie auftreten und gegen die rote Linie kämpfen. Das muss man schon beim Aufwärmen spüren: Heute erlebt Rapid einen Horror-Nachmittag! Gibt’s aber nur Süßes, dann knallt Rapid den Veilchen die Bude voll.