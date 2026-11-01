Derby-Pleite: Austria-Fans stürmen vor Schlusspfiff aus Stadion

Die Fans der Wiener Austria hatten schon während des Wiener Derbys gegen Rapid genug von der Leistung ihrer Mannschaft.

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Das Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria war über weite Strecken des Spiels ausgeglichener als erwartet. Vor allem in der ersten Hälfte gaben die kriselnden Veilchen sogar den Ton an und ließen den Tabellenführer gar nicht erst ins Spiel kommen.

Doch nach einer Dragovic-Unachtsamkeit und einem Patzer von Goalie Sahin-Radlinger ging der Leader beim Erzrivalen dennoch mit 2:0 in Führung. Für das Gemüt der frustrierten Austria-Fans war das dann wohl zu viel.

Während offensichtlich Rapid-Fans, die aufgrund der vergangenen Ausschreitungen im Wiener Stadtduell nicht im Stadion sein durften, in der Stadionnähe ein Feuerwerk zündeten und den zehnten Sieg der Saison zu feiern begannen, stürmten die Veilchen-Anhänger in Richtung Heimat.

Nach dem 2:0 hatten einige Veilchen genug, verließen ihre Plätze und wollten sich die nächste Niederlage nicht mehr antun. Zumindest bleibt der schwache Trost, dass man nach dem Punkt des WAC gegen Sturm nicht als Schlusslicht in die nächste Runde gehen muss.