oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

351. Derby

2:0 - Leader Rapid stößt Austria noch tiefer in Krise

Knut Okresek
von
Rapid feiert den 10. Saisonsieg.
© GEPA pictures
Rapid müht sich im Derby bei der Austria anfangs, hält aber mit einem 2:0-Sieg die Tabellenspitze
OE24 auf Google bevorzugen

Der Rapid-Höhenflug hält auch im 531. Wiener Derby an. Dabei lag fast eine Stunde lang eine Sensation in der Luft. Doch Yusuf Demir brachte die Grün-Weißen per Elfmeter auf die Siegesstraße. Passend zum Spielverlauf führte ein Eigentor durch Lee zum 2:0.

Auch interessant

ÖFB-Kader vor Irland-Hit: Hat Rangnick wieder keinen Platz für Rapid-Stars?

Austria-Sportboss macht Trainer-Ansage vor Derby

1:1 - Sturm rettet Punkt bei WAC nach Schiri-Wirbel

Starke Austria-Leistung blieb unbelohnt

"Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine derart unterschiedliche Ausgangsposition gegeben hätte", erklärte ORF-Experte Peter Stöger vor dem Anpfiff. Tatsächlich trennten Tabellenführer Rapid und die Austria 20 Punkte - so viele wie nie zuvor.

Doch den Grün-Weißen gehört vorerst nur die Anfangsphase. Dahl schießt übers Tor (6.). Bei der besten Rapid-Chance in Halbzeit 1 pariert Austria-Goalie Sahin-Radlinger vor Adamsen (13.). Seidl jagt einen Freistoß übers Tor (16.). Dahl spielt sich vorne links zu lang (19.).

Austria-Lattenkracher durch Markovic

Doch plötzlich ist die Austria am Drücker. Querlatten-Kracher von Markovic nach einem Solo aus dem Mittelfeld (27.). Eggestein bringt den Ball bei einer Ecke gefährlich zur Mitte (29.) findet aber keinen Abnehmer. Ebenfalls nach Eckball vernebeln Saljic und Fischer im Nachschuss (33.). Rapid rettet das 0:0 in die Pause.

Nach Seitenwechsel bleibt die Austria die aggressivere Mannschaft - aber dann passiert's!

60. Minute: Verdienter Elfer - 1:0 durch Demir

58. Minute: Austria-Abwehrchef Dragovic geht zu ungestüm in den Zweikampf gegen Kara und säbelt den Rapid-Stürmer um. Yusuf Demir lässt sich die Chance nicht umgeben und jagt den Ball zum 1:0 ins Netz (60.). Dahl vergibt Dahl allein vorm dem Tor einen Sitzer und damit die Chance auf die Vorentscheidung (66.). Dann pariert Sahin-Radlinger heldenhaft vor Bolla (69.) und Mbuyi (81.).

Alexander Dragovic foulte Ercan Kara vor dem Elfmeter.
Alexander Dragovic foulte Ercan Kara vor dem Elfmeter. © APA/GEORG HOCHMUTH

Slapstick-Eigentor zum 2:0 für Rapid

Doppelt bitter das 2:0: Sahin-Radlinger verschätzt sich nach einem Eckball. Der Ball springt von der Stange über Tae-Seok Lee ins eigene Tor (81.). Damit drängten viele der 13.451 Fans vorzeitig aus dem Austria-Stadion. Bei Coach Max Uhlig bleibt auch nach zwei Spielen der Trainereffekt aus.

Rapid bleibt drei Punkte vor Salzburg, Austria dümpelt weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz - nur einen Punkt vor Schlusslicht WAC.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schmid-Märchen geht weiter: Aufsteiger jagt Italiens Topklubs

Nächste Pleite! Glasner platzt der Kragen

Austria-Sportboss macht Trainer-Ansage vor Derby

2:0 - Leader Rapid stößt Austria noch tiefer in Krise

Nach Bank-Frust: Ex-Trainer schlägt bei Arnautovic Alarm

5:2 - Salzbug feiert Schützenfest gegen Lustenau

Halloween-Schock! Rapid lehrt den Veilchen das Fürchten

1:1 - Sturm rettet Punkt bei WAC nach Schiri-Wirbel

Laimer trifft, Bayern patzt – und verliert zwei Stars

ÖFB-Kader vor Irland-Hit: Hat Rangnick wieder keinen Platz für Rapid-Stars?